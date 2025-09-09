USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Турция осудила удар Израиля по ХАМАС в Дохе

Атака на делегацию ХАМАС в Дохе во время продолжающихся переговоров о прекращении огня свидетельствует о том, что Израиль не стремится к достижению мира, а пытается затянуть конфликт.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. В нем подчеркивается, что «атака на Катар, выступавший посредником в переговорах о прекращении огня, показывает, что эта страна попала в список целей Израиля».

МИД Турции выразил поддержку Катару и осудил совершенное нападение.

Напомним, сегодня Израиль провел операцию в Дохе по ликвидации ряда руководителей ХАМАС.

Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 19:22
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины Матч начался; обновлено
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
