Турция осудила удар Израиля по ХАМАС в Дохе

Атака на делегацию ХАМАС в Дохе во время продолжающихся переговоров о прекращении огня свидетельствует о том, что Израиль не стремится к достижению мира, а пытается затянуть конфликт.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. В нем подчеркивается, что «атака на Катар, выступавший посредником в переговорах о прекращении огня, показывает, что эта страна попала в список целей Израиля».

МИД Турции выразил поддержку Катару и осудил совершенное нападение.

Напомним, сегодня Израиль провел операцию в Дохе по ликвидации ряда руководителей ХАМАС.