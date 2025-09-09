USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Резкое похолодание в Азербайджане

19:56 955

В регионах Азербайджана во второй половине дня 10 сентября ожидаются ливни с грозами.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Прогнозируется, что местами осадки усилятся, выпадет град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

Ожидается, что до 15 сентября температура воздуха на территории Азербайджана понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Существует вероятность повышения уровня воды в реках и схода селевых потоков в горных районах. 

Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
20:39 55
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
20:30 267
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
19:41 3437
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 19:22
19:22 5720
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
14:57 2581
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины Матч начался; обновлено
20:00 1605
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 1086
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 2306
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 3067
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
14:47 2488
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
17:18 3021

