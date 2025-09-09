Резкое похолодание в Азербайджане

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана во второй половине дня 10 сентября ожидаются ливни с грозами.

Прогнозируется, что местами осадки усилятся, выпадет град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

Ожидается, что до 15 сентября температура воздуха на территории Азербайджана понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Существует вероятность повышения уровня воды в реках и схода селевых потоков в горных районах.