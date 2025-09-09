USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Евро-2027: молодежная сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Болгарией

Отдел спорта
19:59 231

Молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу провела отборочный матч чемпионата Европы-2027 против Болгарии.

Игра, прошедшая на «Лив Бона Деа Арене», завершилась со счетом 1:1. На 41-й минуте Эмин Рустамов вывел сборную Азербайджана вперед, но уже через три минуты Никола Илиев восстановил равновесие.

После двух матчей у азербайджанской молодежной сборной 1 очко. В первой игре наша команда проиграла в гостях Португалии - 0:5.

Важно отметить, что на встречу с Болгарией азербайджанскую сборную вывел тренер Эльнур Чодаров. Главный тренер U-21 Айхан Аббасов временно возглавляет основную сборную Азербайджана, которая сегодня играет с Украиной.

Свой следующий матч сборная Азербайджана проведет 10 октября в гостях против Чехии.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «B»

Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
20:39 56
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
20:30 269
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
19:41 3438
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 19:22
19:22 5721
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
14:57 2582
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины Матч начался; обновлено
20:00 1606
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 1086
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 2306
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 3067
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
14:47 2488
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
17:18 3021

ЭТО ВАЖНО

Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
20:39 56
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
20:30 269
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
19:41 3438
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 19:22
19:22 5721
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
14:57 2582
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины Матч начался; обновлено
20:00 1606
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 1086
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 2306
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 3067
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
14:47 2488
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
17:18 3021
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться