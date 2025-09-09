Евро-2027: молодежная сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Болгарией

Молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу провела отборочный матч чемпионата Европы-2027 против Болгарии.

Игра, прошедшая на «Лив Бона Деа Арене», завершилась со счетом 1:1. На 41-й минуте Эмин Рустамов вывел сборную Азербайджана вперед, но уже через три минуты Никола Илиев восстановил равновесие.

После двух матчей у азербайджанской молодежной сборной 1 очко. В первой игре наша команда проиграла в гостях Португалии - 0:5.

Важно отметить, что на встречу с Болгарией азербайджанскую сборную вывел тренер Эльнур Чодаров. Главный тренер U-21 Айхан Аббасов временно возглавляет основную сборную Азербайджана, которая сегодня играет с Украиной.

Свой следующий матч сборная Азербайджана проведет 10 октября в гостях против Чехии.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «B»