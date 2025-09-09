USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Озеро Урмия полностью высохло

На северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан, где уже много лет развивается экологическая катастрофа, окончательно высохло озеро Урмия. Спутниковые снимки, подтверждающие полное исчезновение воды, были опубликованы иранскими СМИ.

В конце августа экологи предупреждали, что объем воды в озере достиг критически низкого уровня: в водоеме, который когда‑то считался вторым по величине соленым озером в мире, оставалось лишь около 100 миллионов кубометров воды, а максимальная глубина составляла всего полметра.

Иса Калантари, бывший глава Организации по охране окружающей среды Ирана, назвал ситуацию «катастрофической» и заявил, что озеро испарится в течение 20 дней.

В последующие дни под воздействием жары и засухи оставшаяся вода полностью испарилась, и на месте Урмии образовалась пустыня.

По мнению экологов, главная причина высыхания озера — нерациональное использование водных ресурсов и строительство десятков плотин на реках, питающих Урмию.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Arid Land, показало, что, как и в случае с аналогичными кризисами в Северном полушарии, чрезмерный забор подземных вод для нужд сельского хозяйства стал ключевым фактором высыхания озера.

Кроме того, работы, опубликованные в журналах Environmental Development и Soil Security, указывают, что возведение плотин ускорило этот процесс, а воздействие солевых отложений на почву, вероятно, снизило ее плодородие.

Еще одной важной причиной исчезновения Урмии ученые называют глобальное изменение климата. Эксперты отмечают, что рост средней глобальной температуры приводит к экстремальным погодным явлениям по всему миру, включая более продолжительные и интенсивные засухи. В случае с озером Урмия данный фактор стал причиной настоящей экологической катастрофы.

