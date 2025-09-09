Озеро Урмия полностью высохло

В конце августа экологи предупреждали, что объем воды в озере достиг критически низкого уровня: в водоеме, который когда‑то считался вторым по величине соленым озером в мире, оставалось лишь около 100 миллионов кубометров воды, а максимальная глубина составляла всего полметра.

На северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан, где уже много лет развивается экологическая катастрофа, окончательно высохло озеро Урмия. Спутниковые снимки, подтверждающие полное исчезновение воды, были опубликованы иранскими СМИ.

Иса Калантари, бывший глава Организации по охране окружающей среды Ирана, назвал ситуацию «катастрофической» и заявил, что озеро испарится в течение 20 дней.

В последующие дни под воздействием жары и засухи оставшаяся вода полностью испарилась, и на месте Урмии образовалась пустыня.

По мнению экологов, главная причина высыхания озера — нерациональное использование водных ресурсов и строительство десятков плотин на реках, питающих Урмию.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Arid Land, показало, что, как и в случае с аналогичными кризисами в Северном полушарии, чрезмерный забор подземных вод для нужд сельского хозяйства стал ключевым фактором высыхания озера.

Кроме того, работы, опубликованные в журналах Environmental Development и Soil Security, указывают, что возведение плотин ускорило этот процесс, а воздействие солевых отложений на почву, вероятно, снизило ее плодородие.

Еще одной важной причиной исчезновения Урмии ученые называют глобальное изменение климата. Эксперты отмечают, что рост средней глобальной температуры приводит к экстремальным погодным явлениям по всему миру, включая более продолжительные и интенсивные засухи. В случае с озером Урмия данный фактор стал причиной настоящей экологической катастрофы.