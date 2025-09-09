Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 0,86% - до $67,8 за баррель с $67,22 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут с $68 за баррель в августе до $59 за баррель в четвертом квартале 2025 года из-за растущих мировых запасов по мере увеличения "восьмеркой ОПЕК+" добычи нефти. По прогнозу Минэнерго США, в 2026 году цена Brent составит в среднем $51 за баррель.