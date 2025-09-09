Байрактар о больших планах Турции

«Пять лет назад мы открыли крупное газовое месторождение в Черном море - «Сакарья». Однако нам нужно гораздо больше газа. Мы изучаем другие проекты с нашими партнерами в Центральной Азии, на Каспии, в Африке и различных регионах Ближнего Востока», - заявил Байрактар на министерской дискуссии «Новый энергетический императив: безопасность и устойчивость на нестабильном мировом рынке», в которой, в частности, участвовал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, государственный министр нефтяных ресурсов Нигерии Экперикпе Экпо, генеральный директор по энергетике в Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен и представитель администрации США Даг Бургум.

Турция инвестирует в каждый этап цепочки создания стоимости газа и ищет новые проекты, в том числе на Каспии и в Центральной Азии. Об этом заявил сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на открытии международной газовой конференции Gastech 2025 в Милане.

По словам Байрактара, Турция принимает значительные объемы газа для своих нужд и для транзита на европейские рынки, что, в частности, стало возможным за счет увеличения мощностей регазификации в пять раз за последние 7-8 лет.

«Мы регазифицируем сжиженный природный газ (СПГ), используя регазификационные терминалы. Мы транспортируем получаемый газ до границ с Болгарией и Грецией, а оттуда — на европейский рынок. Это позволяет нам поставлять достаточное количество газа на европейские рынки», - отметил турецкий министр.

По его словам, в Турции газ используется для газификации и производства электроэнергии. «Спрос на электроэнергию в Турции утроится через 30 лет. Текущий уровень потребления составляет 350 тераватт-часов. Но мы ожидаем, что этот показатель вырастет до 1000 тераватт-часов в течение следующих 30 лет», - отметил Байрактар.

По его словам, Турция планирует увеличить мощности возобновляемой энергетики в четыре раза к 2035 году. Также строится крупная атомная электростанция. «Мы, кроме того, рассматриваем возможность использования малых модульных реакторов мощностью около 5 гигаватт», - сообщил турецкий министр.

Он также сообщил о намерении Турции хранить 20 процентов получаемого газа на территории страны: «Мы намерены хранить в Турции 12 миллиардов кубометров газа, что составит почти 20 процентов нашей годовой потребности к 2030 году».

Отметим, текущие потребности Турции в газе составляют около 50 миллиардов кубометров в год, и пятая часть покрывается газом из Азербайджана. В Азербайджане турецкая государственная нефтяная компания TPAO участвует в газовом проекте «Шахдениз», в 2025 году вошла в газовый проект «Шафаг-Асиман» и изучает новые проекты.

В конференции Gastech 2025 участвует делегация SOCAR и SOCAR Trading. Основная цель мероприятия - ясность в вопросах поставок газа, водорода и зеленой энергии в Европу.