USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Байрактар о больших планах Турции

Отдел информации
20:59 1202

Турция инвестирует в каждый этап цепочки создания стоимости газа и ищет новые проекты, в том числе на Каспии и в Центральной Азии. Об этом заявил сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на открытии международной газовой конференции Gastech 2025 в Милане.

«Пять лет назад мы открыли крупное газовое месторождение в Черном море - «Сакарья». Однако нам нужно гораздо больше газа. Мы изучаем другие проекты с нашими партнерами в Центральной Азии, на Каспии, в Африке и различных регионах Ближнего Востока», - заявил Байрактар на министерской дискуссии «Новый энергетический императив: безопасность и устойчивость на нестабильном мировом рынке», в которой, в частности, участвовал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто,  государственный министр нефтяных ресурсов Нигерии Экперикпе Экпо, генеральный директор по энергетике в Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен и представитель администрации США Даг Бургум.

По словам Байрактара, Турция принимает значительные объемы газа для своих нужд и для транзита на европейские рынки, что, в частности, стало возможным за счет увеличения мощностей регазификации в пять раз за последние 7-8 лет.

«Мы регазифицируем сжиженный природный газ (СПГ), используя регазификационные терминалы. Мы транспортируем получаемый газ до границ с Болгарией и Грецией, а оттуда — на европейский рынок. Это позволяет нам поставлять достаточное количество газа на европейские рынки», - отметил турецкий министр.

По его словам, в Турции газ используется для газификации и производства электроэнергии. «Спрос на электроэнергию в Турции утроится через 30 лет. Текущий уровень потребления составляет 350 тераватт-часов. Но мы ожидаем, что этот показатель вырастет до 1000 тераватт-часов в течение следующих 30 лет», - отметил Байрактар.

По его словам, Турция планирует увеличить мощности возобновляемой энергетики в четыре раза к 2035 году. Также строится крупная атомная электростанция. «Мы, кроме того, рассматриваем возможность использования малых модульных реакторов мощностью около 5 гигаватт», - сообщил турецкий министр.

Он также сообщил о намерении Турции хранить 20 процентов получаемого газа на территории страны: «Мы намерены хранить в Турции 12 миллиардов кубометров газа, что составит почти 20 процентов нашей годовой потребности к 2030 году».

Отметим, текущие потребности Турции в газе составляют около 50 миллиардов кубометров в год, и пятая часть покрывается газом из Азербайджана. В Азербайджане турецкая государственная нефтяная компания TPAO участвует в газовом проекте «Шахдениз», в 2025 году вошла в газовый проект «Шафаг-Асиман» и изучает новые проекты.

В конференции Gastech 2025 участвует делегация SOCAR и SOCAR Trading. Основная цель мероприятия - ясность в вопросах поставок газа, водорода и зеленой энергии в Европу.

Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
21:55 4625
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
21:39 5734
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
20:59 1203
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
20:39 709
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
20:30 2547
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
19:41 4281
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 21:23
21:23 7305
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
14:57 2815
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 1472
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 3086
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 4152

ЭТО ВАЖНО

Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
21:55 4625
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
21:39 5734
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
20:59 1203
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
20:39 709
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
20:30 2547
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
19:41 4281
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 21:23
21:23 7305
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
14:57 2815
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 1472
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 3086
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 4152
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться