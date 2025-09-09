Трамп: между Путиным и Зеленским много ненависти

Президент США Дональд Трамп поделился, что ранее считал, что сможет быстро завершить войну России против Украины. Однако, как оказалось, это не так просто сделать, сказал глава Белого дома в интервью на радио 77 WABC.

Президент США в очередной раз заявил, что с начала своего второго президентского срока ему удалось якобы завершить семь войн. При чем, по его словам, некоторые из них длились более 30 лет.

Трамп признался, что ранее считал, что легче всего ему будет урегулировать именно войну России против Украины, поскольку он прекрасно ладил с Владимиром Путиным.

Глава Белого дома поделился, что когда он уже думает, что мир очень близко, Россия атакует Украину ракетами и дронами.

"На самом деле, я очень удивлен. Я сказал, что этот случай будет решен достаточно быстро. Но это сложно, между Путиным и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много вражды и много было пролито крови", - сказал Трамп.

Также он добавил, что в войне еженедельно погибает "от 5 до 7 тысяч человек".