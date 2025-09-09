USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Трамп: между Путиным и Зеленским много ненависти

обновлено 23:10
9 сентября 2025, 23:10 1253

Президент США Дональд Трамп поделился, что ранее считал, что сможет быстро завершить войну России против Украины. Однако, как оказалось, это не так просто сделать, сказал глава Белого дома в интервью на радио 77 WABC.

Президент США в очередной раз заявил, что с начала своего второго президентского срока ему удалось якобы завершить семь войн. При чем, по его словам, некоторые из них длились более 30 лет.

Трамп признался, что ранее считал, что легче всего ему будет урегулировать именно войну России против Украины, поскольку он прекрасно ладил с Владимиром Путиным.

Глава Белого дома поделился, что когда он уже думает, что мир очень близко, Россия атакует Украину ракетами и дронами.

"На самом деле, я очень удивлен. Я сказал, что этот случай будет решен достаточно быстро. Но это сложно, между Путиным и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много вражды и много было пролито крови", - сказал Трамп.

Также он добавил, что в войне еженедельно погибает "от 5 до 7 тысяч человек".

*** 21:52

Президент США Дональд Трамп убежден, что войну в Украине в конечном счете удастся преодолеть.

Американский лидер подтвердил это в интервью радиостанции 77 WABC, базирующейся в Нью-Йорке.

"Но я думал, что этот [вооруженный конфликт] будет самым легким [для урегулирования]. И, разумеется, оказалось, что это не так. Но мы этого добьемся", - заявил глава Белого дома, комментируя попытки преодоления украинского кризиса.

Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 1296
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 389
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 6535
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 6763
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59 2085
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39 1088
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30 4020
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
9 сентября 2025, 19:41 4853
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 23:59
9 сентября 2025, 23:59 9058
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
9 сентября 2025, 14:57 3009
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
9 сентября 2025, 18:25 1740

