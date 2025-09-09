USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Apple представила iPhone 17

22:20 195

Apple представила новый iPhone 17, а также его тонкую версию – iPhone 17 Air.

iPhone 17 оснащен чипом А19 с 6-ядерным главным процессором и 5-ядерным графическим. По заявлению Apple, iPhone 17 работает на 8 часов дольше, чем предыдущая модель, и поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi2 для ускоренного восстановления батареи. Размер экрана составляет 6,3 дюйма.

Новый iPhone доступен в пяти цветах: черный, сиреневый, голубой, зеленый и белый.

Компания также представила Apple Watch Series 11, их корпус очень тонкий, само устройство поддерживает 5G. Кроме того, стали доступны разноцветные ремешки для часов Apple – зеленого, персикового, черного и синего цвета с принтами.

В ходе презентации показали и новые наушники – AirPods Pro 3. Одно из главных новшеств – функции перевода с разных языков в реальном времени и слухового аппарата. Кроме того, наушники получили обновленную систему шумоподавления.

Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
21:55 4627
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
21:39 5739
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
20:59 1205
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
20:39 709
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
20:30 2551
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
19:41 4281
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 21:23
21:23 7306
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
14:57 2815
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 1472
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 3086
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 4154

