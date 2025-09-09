Apple представила iPhone 17

Apple представила новый iPhone 17, а также его тонкую версию – iPhone 17 Air.

iPhone 17 оснащен чипом А19 с 6-ядерным главным процессором и 5-ядерным графическим. По заявлению Apple, iPhone 17 работает на 8 часов дольше, чем предыдущая модель, и поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi2 для ускоренного восстановления батареи. Размер экрана составляет 6,3 дюйма.

Новый iPhone доступен в пяти цветах: черный, сиреневый, голубой, зеленый и белый.

Компания также представила Apple Watch Series 11, их корпус очень тонкий, само устройство поддерживает 5G. Кроме того, стали доступны разноцветные ремешки для часов Apple – зеленого, персикового, черного и синего цвета с принтами.

В ходе презентации показали и новые наушники – AirPods Pro 3. Одно из главных новшеств – функции перевода с разных языков в реальном времени и слухового аппарата. Кроме того, наушники получили обновленную систему шумоподавления.