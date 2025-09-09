МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран согласовали режим возобновления инспекционной деятельности МАГАТЭ в отношении ядерных объектов в исламской республике. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Сегодня в Каире мы с министром иностранных дел Ирана [Аббасом] Аракчи согласовали практические модальности возобновления инспекционной деятельности в Иране. Это важный шаг в верном направлении", - написал он в X.

"Новое соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ отвечает требованиям Ирана к безопасности ядерных объектов и техническим условиям агентства" - заявил Аракчи.