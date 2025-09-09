Азербайджан обеспокоен атакой на Катар

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность по поводу сегодняшнего удара по Катару.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Глубоко обеспокоены сегодняшной атакой на Катар, которое может привести к дальнейшему обострению региональной напряженности.
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Катара и призываем отдать приоритет дипломатическим усилиям в целях сохранения стабильности в регионе", - указали в азербайджанском МИД.