ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Азербайджан обеспокоен атакой на Катар

9 сентября 2025, 23:15 1301

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность по поводу сегодняшнего удара по Катару.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Глубоко обеспокоены сегодняшной атакой на Катар, которое может привести к дальнейшему обострению региональной напряженности.

Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Катара и призываем отдать приоритет дипломатическим усилиям в целях сохранения стабильности в регионе", - указали в азербайджанском МИД.

9 сентября 2025, 23:15 1302
9 сентября 2025, 22:36 390
9 сентября 2025, 21:55 6538
9 сентября 2025, 21:39 6764
9 сентября 2025, 20:59 2086
9 сентября 2025, 20:39 1089
9 сентября 2025, 20:30 4021
9 сентября 2025, 19:41 4855
9 сентября 2025, 14:57 3009
9 сентября 2025, 18:25 1740

