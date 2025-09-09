USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Германия передала Украине Patriot

9 сентября 2025, 23:33 524

Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Берлин пообещал поставить Киеву, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на заседании Контактной группы по содействию Украине (формат «Рамштайн»), передает Tagesschau.

Писториус также объявил, что Германия запускает новую инициативу по глубинным ударам и усиливает поддержку закупок дальнобойных беспилотников украинской промышленностью. Для этого с украинскими оружейными компаниями заключаются контракты на общую сумму €300 млн.

Комплекс Patriot состоит из пусковой установки, зенитных управляемых противоракет, радиолокационной станции (РЛС), станции управления MSQ-104 на шасси грузовика M927, генератора на колесном шасси с двумя двигателями и высокочастотной антенной мачты.

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок вооружений Украине, в частности систем Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а потом Вашингтон отправит им новые на замену. Писториус затем заявил, что Украине необходимо пять комплексов Patriot.

Два из них согласилась поставить Германия при условии, что США предоставят замену. Писториус в начале августа рассказал о предварительной договоренности с Вашингтоном о приоритетном получении комплексов. Он отметил, что сначала Германия поставит пусковые установки, а затем и другие компоненты.

Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 1304
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 390
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 6539
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 6764
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59 2087
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39 1090
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30 4023
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
9 сентября 2025, 19:41 4856
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 23:59
9 сентября 2025, 23:59 9066
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
9 сентября 2025, 14:57 3009
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
9 сентября 2025, 18:25 1740

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 1304
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 390
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 6539
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 6764
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59 2087
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39 1090
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30 4023
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
9 сентября 2025, 19:41 4856
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 23:59
9 сентября 2025, 23:59 9066
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
9 сентября 2025, 14:57 3009
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
9 сентября 2025, 18:25 1740
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться