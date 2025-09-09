Германия передала Украине Patriot

Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Берлин пообещал поставить Киеву, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на заседании Контактной группы по содействию Украине (формат «Рамштайн»), передает Tagesschau.

Писториус также объявил, что Германия запускает новую инициативу по глубинным ударам и усиливает поддержку закупок дальнобойных беспилотников украинской промышленностью. Для этого с украинскими оружейными компаниями заключаются контракты на общую сумму €300 млн.

Комплекс Patriot состоит из пусковой установки, зенитных управляемых противоракет, радиолокационной станции (РЛС), станции управления MSQ-104 на шасси грузовика M927, генератора на колесном шасси с двумя двигателями и высокочастотной антенной мачты.

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок вооружений Украине, в частности систем Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а потом Вашингтон отправит им новые на замену. Писториус затем заявил, что Украине необходимо пять комплексов Patriot.

Два из них согласилась поставить Германия при условии, что США предоставят замену. Писториус в начале августа рассказал о предварительной договоренности с Вашингтоном о приоритетном получении комплексов. Он отметил, что сначала Германия поставит пусковые установки, а затем и другие компоненты.