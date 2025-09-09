Мадуро: Третья мировая война уже началась

Третья мировая война уже началась, и у "империи США" есть план войны, предполагающий навязывание своей гегемонии в мире. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась, - отметил он. - Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире".

В августе 2022 года Франциск, умерший в апреле 2025 года, заявлял, что мир проживает третью мировую войну, в мае 2024 года он вновь так назвал сложившуюся на планете ситуацию.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца, атомная подводная лодка и ракетный крейсер Военно-морских сил США, а также 4,5 тыс. военнослужащих были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. По сообщению главы Госдепартамента Марко Рубио, 2 сентября был нанесен "смертоносный удар" по судну, которое вышло из Венесуэлы и управлялось "нарко-террористической организацией". По предварительным данным, в результате атаки на судно погибли 11 человек.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.