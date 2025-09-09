USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Мадуро: Третья мировая война уже началась

9 сентября 2025, 23:46 378

Третья мировая война уже началась, и у "империи США" есть план войны, предполагающий навязывание своей гегемонии в мире. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась, - отметил он. - Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире".

В августе 2022 года Франциск, умерший в апреле 2025 года, заявлял, что мир проживает третью мировую войну, в мае 2024 года он вновь так назвал сложившуюся на планете ситуацию.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца, атомная подводная лодка и ракетный крейсер Военно-морских сил США, а также 4,5 тыс. военнослужащих были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. По сообщению главы Госдепартамента Марко Рубио, 2 сентября был нанесен "смертоносный удар" по судну, которое вышло из Венесуэлы и управлялось "нарко-террористической организацией". По предварительным данным, в результате атаки на судно погибли 11 человек.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.

Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 1306
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 391
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 6540
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 6765
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59 2090
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39 1091
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30 4025
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
9 сентября 2025, 19:41 4856
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 23:59
9 сентября 2025, 23:59 9068
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
9 сентября 2025, 14:57 3009
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
9 сентября 2025, 18:25 1741

