ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Хуситы запустили гиперзвуковую ракету по Израилю

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с несколькими боеголовками, целью которой стали несколько важных объектов вокруг оккупированного Иерусалима", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 1308
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 391
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 6542
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 6765
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59 2091
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39 1091
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30 4025
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
9 сентября 2025, 19:41 4857
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре
Операция «Саммит огня»: Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 23:59
9 сентября 2025, 23:59 9069
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
9 сентября 2025, 14:57 3009
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
9 сентября 2025, 18:25 1741

