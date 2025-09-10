В Турции родителей будут наказывать за преступления детей

В начале 2025 года Турцию потрясло громкое преступление: 24 января в стамбульском районе Кадыкёй 14-летний Маттиа Ахмет Минкуцци, сын итальянца и турчанки, был зарезан своими сверстниками. Эта трагедия вызвала широкий резонанс как в турецкой, так и в зарубежной прессе. После происшедшего в центре общественного внимания вновь оказалась спорная статья Уголовного кодекса Турецкой Республики о так называемых «детях, вовлеченных в преступление». Всплеск обсуждений вызвал и новый инцидент — 8 сентября шестнадцатилетний подросток, предположительно связанный с ИГИЛ, напал на полицейский участок в Измире и убил двух сотрудников полиции.

Эксперты отмечают, что за последние годы в Турции все чаще фиксируются случаи, когда организованные преступные группировки используют в качестве исполнителей несовершеннолетних. По их мнению, рост числа таких преступлений делает пересмотр Уголовного кодекса практически неизбежным. После убийства в Анкаре двадцатидвухлетнего Хакана Чакыра, совершенного его братьями в возрасте семнадцати и четырнадцати лет, министр юстиции Йылмаз Тунч также заявил о предстоящих изменениях в законодательстве. По данным местных СМИ, планируется ввести норму, согласно которой ответственность за преступления несовершеннолетних будут нести и их родители. Согласно 6-й статье Уголовного кодекса Турции, каждый, кто не достиг восемнадцати лет, считается ребенком. Подозреваемые младше этого возраста определяются как «дети, вовлеченные в преступление», что влечет смягчение наказания. При этом несовершеннолетние младше двенадцати лет вообще не несут уголовной ответственности. В связи с чем в турецких социальных сетях возник закономерный вопрос: если шестнадцатилетний подросток, убивший двух полицейских в Измире, действительно был связан с террористической организацией, будет ли он судим как «ребенок, вовлеченный в преступление»?