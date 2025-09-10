USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

В Турции родителей будут наказывать за преступления детей

что там у соседей?
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:22 787

В начале 2025 года Турцию потрясло громкое преступление: 24 января в стамбульском районе Кадыкёй 14-летний Маттиа Ахмет Минкуцци, сын итальянца и турчанки, был зарезан своими сверстниками. Эта трагедия вызвала широкий резонанс как в турецкой, так и в зарубежной прессе.

После происшедшего в центре общественного внимания вновь оказалась спорная статья Уголовного кодекса Турецкой Республики о так называемых «детях, вовлеченных в преступление». Всплеск обсуждений вызвал и новый инцидент — 8 сентября шестнадцатилетний подросток, предположительно связанный с ИГИЛ, напал на полицейский участок в Измире и убил двух сотрудников полиции.

Турцию потрясло убийство 14-летнего Маттиа Ахмета Минкуцци

Эксперты отмечают, что за последние годы в Турции все чаще фиксируются случаи, когда организованные преступные группировки используют в качестве исполнителей несовершеннолетних. По их мнению, рост числа таких преступлений делает пересмотр Уголовного кодекса практически неизбежным.

После убийства в Анкаре двадцатидвухлетнего Хакана Чакыра, совершенного его братьями в возрасте семнадцати и четырнадцати лет, министр юстиции Йылмаз Тунч также заявил о предстоящих изменениях в законодательстве. По данным местных СМИ, планируется ввести норму, согласно которой ответственность за преступления несовершеннолетних будут нести и их родители.

Согласно 6-й статье Уголовного кодекса Турции, каждый, кто не достиг восемнадцати лет, считается ребенком. Подозреваемые младше этого возраста определяются как «дети, вовлеченные в преступление», что влечет смягчение наказания. При этом несовершеннолетние младше двенадцати лет вообще не несут уголовной ответственности. В связи с чем в турецких социальных сетях возник закономерный вопрос: если шестнадцатилетний подросток, убивший двух полицейских в Измире, действительно был связан с террористической организацией, будет ли он судим как «ребенок, вовлеченный в преступление»?

А кто стоит за 16-летним подростком, совершившим вооруженное нападение на полицейский участок в Измире?

Известный турецкий юрист Сулейман Ийигюн в комментарии для haqqin.az отметил, что квалификация нападения как теракта возможна только по итогам следствия. По словам Ийигюна, в Турции для несовершеннолетних, как и в большинстве европейских стран, предусмотрена система смягченных наказаний. Так, если преступнику от двенадцати до пятнадцати лет, суд запрашивает заключение судебных психиатров о способности подсудимого осознавать последствия своих действий. Если ребенок их не понимает, он освобождается от наказания, если же понимает, то получает до шести лет заключения с годом испытательного срока. У подростков в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет в первую очередь проверяют наличие серьезных психических отклонений. Отсутствие таковых приводит к тюремному заключению на 10-11 лет.

При этом в турецком «Законе о борьбе с терроризмом» содержатся положения, предусматривающие ужесточение наказаний.

«Если события в Измире будут квалифицированы как теракт, - отметил юрист, - то могут быть применены отягчающие статьи. Но даже в этом случае обвиняемый по 31-й статье Уголовного кодекса будет считаться «ребенком, вовлеченным в преступление» и сможет воспользоваться смягчением наказания».

Комментируя рост числа преступлений с участием несовершеннолетних, Ийигюн отметил, что использование террористическими организациями и преступными группировками «детей-киллеров» — практика далеко не новая. Но в последние годы, по его мнению, значительное влияние стали оказывать социальные сети и другие факторы, стимулирующие вовлечение подростков в акты насилия. По словам юриста, усилия Министерства юстиции, связанные с ужесточением наказаний, сами по себе проблему не решат. Необходимы новые методы интеграции детей в общество и профилактика насилия.

Местные СМИ утверждают, что шестнадцатилетний преступник из Измира не проходил подготовку в лагерях ИГИЛ, а обучался нападениям исключительно посредством социальных сетей.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что умение обвиняемого сближаться с жертвой, чтобы выстрелить в упор, использовать автомобили в качестве укрытия, стрельба по полицейскому участку и мирным жителям с балконов, а также умелое обращение с гранатами указывают на наличие у 16-летнего преступника серьезной военной подготовки.

В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 788
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 2256
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 547
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 7336
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 7219
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59 2463
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39 1265
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30 4765
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
9 сентября 2025, 19:41 5160
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:23
01:23 10859
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
9 сентября 2025, 14:57 3126

ЭТО ВАЖНО

В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 788
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 2256
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 547
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 7336
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 7219
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59 2463
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39 1265
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30 4765
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
9 сентября 2025, 19:41 5160
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:23
01:23 10859
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
9 сентября 2025, 14:57 3126
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться