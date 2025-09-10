USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

В Ираке освобождена похищенная россиянка

01:32

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова освобождена действующей в Ираке шиитской группировкой "Катаиб Хезболла". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, только что была освобождена [группировкой] "Катаиб Хезболла" и теперь находится в безопасности в посольстве США в Ираке после многих месяцев пыток", - написал американский лидер в Truth Social.

При этом он также потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленно освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

Цуркова была похищена в Ираке в 2023 году. 5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цуркова удерживается группировкой "Катаиб Хезболла". В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цуркова является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство". Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
00:22
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной
9 сентября 2025, 21:55
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
9 сентября 2025, 21:39
Байрактар о больших планах Турции
Байрактар о больших планах Турции
9 сентября 2025, 20:59
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
9 сентября 2025, 20:39
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
9 сентября 2025, 20:30
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву
9 сентября 2025, 19:41
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
01:23
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена
9 сентября 2025, 14:57

