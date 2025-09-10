В Ираке освобождена похищенная россиянка

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова освобождена действующей в Ираке шиитской группировкой "Катаиб Хезболла". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, только что была освобождена [группировкой] "Катаиб Хезболла" и теперь находится в безопасности в посольстве США в Ираке после многих месяцев пыток", - написал американский лидер в Truth Social.

При этом он также потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленно освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

Цуркова была похищена в Ираке в 2023 году. 5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цуркова удерживается группировкой "Катаиб Хезболла". В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цуркова является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство". Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.