Турция передаст Пакистану еще три корабля MILGEM

Турция и Пакистан подписали итоговый протокол 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии, сообщают турецкие СМИ.
В документе предусмотрено углубление сотрудничества в сферах торговли, энергетики, инвестиций, транспорта и логистики. Стороны подтвердили намерение довести объем товарооборота до $5 млрд.
Отмечено, что совокупные инвестиции турецких компаний в экономику Пакистана уже превышают $2 млрд.
Кроме того, глава Минобороны Турции Яшар Гюлер сообщил о скорой передаче Пакистану еще 3 кораблей в рамках совместного военно-морского проекта MILGEM.