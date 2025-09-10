Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией

Россия продолжает использовать тактику гибридной войны для давления на своих соседей. В последние месяцы особое внимание направлено на Молдову и Азербайджан. В обоих случаях задействуются идентичные методы — масштабные кампании дезинформации для создания и распространения фейковых материалов с помощью искусственного интеллекта, а также активное использование социальных сетей и медийных ресурсов. В Азербайджане такие операции фиксируются на уровне парламента: Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с внешним вмешательством и гибридными угрозами заявила о широкомасштабной антиазербайджанской кампании, инициируемой с территории Российской Федерации. Задействуются фейковые аккаунты, анонимные ресурсы на YouTube и в других сетях, где распространяются материалы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Аналогичная ситуация складывается в Молдове, которую Москва в преддверии парламентских выборов превратила в полигон для обкатки новых инструментов информационной войны. По данным The New York Times, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американские программы противодействия дезинформации были свернуты, что облегчило Кремлю его задачу. Теперь в молдавском сегменте TikTok, Facebook, Instagram и YouTube циркулируют сотни фальшивых аккаунтов, фейковых новостных сайтов и видео, созданных с помощью нейросетей. Примером служит кампания, в ходе которой злоумышленники использовали для дискредитации президента Майи Санду поддельный бренд журнала «OK!». И если еще год назад США требовали от цифровых платформ активного противодействия таким атакам, то сегодня в отсутствие американской поддержки Россия фактически доминирует в информационном пространстве Молдовы. В связи с чем бывший сотрудник Госдепартамента США Томас Мелия признал: контроль Кремля над полем дезинформации в этой стране носит беспрецедентный характер. Сокращение американской финансовой помощи, включая программы поддержки независимых СМИ, дополнительно ослабляет позиции Кишинева. По данным WatchDog, за последние месяцы было выявлено более 900 аккаунтов, связанных с Россией и синхронно работающих в соцсетях. TikTok закрыл сеть из 314 профилей с общей аудиторией свыше 100 тысяч человек. Национальная полиция Молдовы ежедневно фиксирует сотни новых страниц, используемых для подрыва доверия к властям и для атаки лично на президента Санду. Издание Deutsche Welle подтверждает эти данные, отмечая систематичность атак.