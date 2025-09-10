Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией

Россия продолжает использовать тактику гибридной войны для давления на своих соседей. В последние месяцы особое внимание направлено на Молдову и Азербайджан.
В обоих случаях задействуются идентичные методы — масштабные кампании дезинформации для создания и распространения фейковых материалов с помощью искусственного интеллекта, а также активное использование социальных сетей и медийных ресурсов.
В Азербайджане такие операции фиксируются на уровне парламента: Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с внешним вмешательством и гибридными угрозами заявила о широкомасштабной антиазербайджанской кампании, инициируемой с территории Российской Федерации. Задействуются фейковые аккаунты, анонимные ресурсы на YouTube и в других сетях, где распространяются материалы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Аналогичная ситуация складывается в Молдове, которую Москва в преддверии парламентских выборов превратила в полигон для обкатки новых инструментов информационной войны. По данным The New York Times, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американские программы противодействия дезинформации были свернуты, что облегчило Кремлю его задачу. Теперь в молдавском сегменте TikTok, Facebook, Instagram и YouTube циркулируют сотни фальшивых аккаунтов, фейковых новостных сайтов и видео, созданных с помощью нейросетей.
Примером служит кампания, в ходе которой злоумышленники использовали для дискредитации президента Майи Санду поддельный бренд журнала «OK!». И если еще год назад США требовали от цифровых платформ активного противодействия таким атакам, то сегодня в отсутствие американской поддержки Россия фактически доминирует в информационном пространстве Молдовы. В связи с чем бывший сотрудник Госдепартамента США Томас Мелия признал: контроль Кремля над полем дезинформации в этой стране носит беспрецедентный характер.
Сокращение американской финансовой помощи, включая программы поддержки независимых СМИ, дополнительно ослабляет позиции Кишинева. По данным WatchDog, за последние месяцы было выявлено более 900 аккаунтов, связанных с Россией и синхронно работающих в соцсетях. TikTok закрыл сеть из 314 профилей с общей аудиторией свыше 100 тысяч человек. Национальная полиция Молдовы ежедневно фиксирует сотни новых страниц, используемых для подрыва доверия к властям и для атаки лично на президента Санду. Издание Deutsche Welle подтверждает эти данные, отмечая систематичность атак.
Наряду с виртуальной агрессией применяются и методы прямого вмешательства - организация проплаченных митингов, массовый подкуп избирателей, использование приложения Taito для скупки голосов, хакерские атаки и даже пролет российских ракет и беспилотников через воздушное пространство Молдовы. Последний фактор призван усиливать страх перед войной и подрывать социальную устойчивость общества.
Евросоюз предупреждает, что Молдова стала одной из главных целей российской дезинформационной машины. Брюссель напрямую связывает кампанию Кремля с попыткой сорвать интеграцию этой страны в европейские структуры. Эксперты отмечают, что Москва задействует и Русскую православную церковь как инструмент пропаганды. Представитель молдавского правительства Даниэль Водэ заявил, что Россия ведет активные действия как минимум по десяти направлениям дестабилизации страны, включая религиозный фактор.
Для будущего Молдовы исход парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, носит определяющий характер. Победа пророссийских партий способна по аналогии с грузинским сценарием заморозить переговоры о вступлении в ЕС. И в этом смысле действия России в Молдове и Азербайджане иллюстрируют единую стратегию: подрыв доверия к демократическим институтам, формирование атмосферы хаоса и использование современных технологий дезинформации для закрепления влияния.