Важные встречи Хикмета Гаджиева в США

ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей (нижняя палата) Конгресса США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом.

Об этом сообщили в азербайджанском посольстве в Вашингтоне.

Согласно информации, на встречах было подчеркнуто стратегическое значение Вашингтонского саммита 8 августа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским лидером Дональдом Трампом, его положительные результаты для азербайджано-американских отношений и регионального мира.

Помощник президента Азербайджана подчеркнул важность отмены 907-й поправки и пригласил парламентариев посетить с визитом Азербайджан.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию из 7 пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

Кроме того, лидеры Азербайджана и США подписали Меморандум о взаимопонимании между Баку и Вашингтоном о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства между двумя сторонами.

Вместе с тем, Трамп подписал документ о приостановке исполнения 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы".

