USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

непоДетки взорвали страну

главная тема
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:05 786

Нужно быть совсем наивным человеком, чтобы решить, что протесты в Непале, переросшие в кровавые стычки с полицией и приведшие к отставке правительства, были вызваны блокировкой социальных сетей. Но стимулом к выступлениям это решение властей стало колоссальным.

Формальным поводом к запрету стало игнорирование ведущими соцсетями, включая Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube и X, распоряжения официально зарегистрироваться, чтобы власти могли «противостоять фейковым новостям и распространению языка ненависти». В непальском сегменте соцсетей огромную популярность набрали фото и видео с изображением роскошной и беззаботной жизни детей политической элиты, получивших прозвище Nepokids или Nepobabies – «неподетки». Здесь сочетание корней от слов «Непал» и «непотизм», что значит практику привилегий друзьям и родственникам. В стране, где годовой доход на душу населения меньше 1400 долларов, такие изображения вызывают особые чувства.

В непальском сегменте соцсетей огромную популярность набрали фото и видео с изображением роскошной и беззаботной жизни детей политической элиты, получивших прозвище Nepokids или Nepobabies – «неподетки»

Сыграло свою роль и то, что непальцы – очень молодой народ, средний возраст в стране 25 лет, и безработица среди молодежи на очень высоком уровне. Многие уезжают в поисках работы за рубеж: треть бюджета Непала составляют денежные переводы из-за границы. Запрет соцсетей был воспринят как попытка заткнуть глотку недовольным. Недовольные не заткнулись, совсем наоборот.

То, что реакция улицы оказалась пугающе острой, не должно удивлять. Тут дело не только в горячем молодежном характере протеста. Страну уже не первое десятилетие сильно штормит. Тут лишь в 2008 году после гражданской войны прекратила правление королевская династия Шах, находившаяся во главе государства с XVIII века, и установилась республика. Но стабильности не сильно прибавилось: за это время уже сменилось 13 правительств. Монархия потеряла доверие людей, а демократические институты его так и не приобрели.

Характерно, что в ходе протестов были сожжены штабы обеих главных политических сил Непала – Коммунистической партии, это организация маоистского направления и ориентированная, соответственно, на Китай, и Непальского конгресса, срисованного с тамошней организации Индийский национальный конгресс. То есть люди недовольны обоими: и маоисты, и националисты, дорываясь до власти, стремились обогатиться в первую очередь сами.

То, что реакция улицы оказалась пугающе острой, не должно удивлять. Тут дело не только в горячем молодежном характере протеста. Страну уже не первое десятилетие сильно штормит

Сожжены также были дома двух бывших премьер-министров, министра внутренних дел, офис генпрокурора и окружной суд Катманду, столицы Непала. Гражданская война с ее практиками насилия еще у всех на памяти, да и руки, как говорится, помнят.  Пример соседей тоже нагляден и вдохновляющ: в Бангладеш студенческие выступления привели к свержению правительства буквально в прошлом году.

Против чего выступают молодые непальцы и почему они это делают, понятно, а вот как достигнуть желаемого – остается загадкой. Движение протеста пестрое и мало организованное, чтобы воспользоваться взятой властью, требуется качественно другой уровень. Власть народа на практике очень непростая штука.

Военные и президент страны призвали успокоиться, не уничтожать государственное добро и договориться. Кстати, блокировку соцсетей отменили в считанные дни. Не помогло. Придется договариваться дальше.

Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 180
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 604
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:57
01:57 11646
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос, все еще актуально
9 сентября 2025, 15:13 6044
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
02:00 539
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
01:53 823
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 1059
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 2551
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 623
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 7655
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 7396

ЭТО ВАЖНО

Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 180
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 604
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:57
01:57 11646
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос, все еще актуально
9 сентября 2025, 15:13 6044
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
02:00 539
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
01:53 823
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 1059
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 2551
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 623
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 7655
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 7396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться