непоДетки взорвали страну

Нужно быть совсем наивным человеком, чтобы решить, что протесты в Непале, переросшие в кровавые стычки с полицией и приведшие к отставке правительства, были вызваны блокировкой социальных сетей. Но стимулом к выступлениям это решение властей стало колоссальным. Формальным поводом к запрету стало игнорирование ведущими соцсетями, включая Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube и X, распоряжения официально зарегистрироваться, чтобы власти могли «противостоять фейковым новостям и распространению языка ненависти». В непальском сегменте соцсетей огромную популярность набрали фото и видео с изображением роскошной и беззаботной жизни детей политической элиты, получивших прозвище Nepokids или Nepobabies – «неподетки». Здесь сочетание корней от слов «Непал» и «непотизм», что значит практику привилегий друзьям и родственникам. В стране, где годовой доход на душу населения меньше 1400 долларов, такие изображения вызывают особые чувства.

Сыграло свою роль и то, что непальцы – очень молодой народ, средний возраст в стране 25 лет, и безработица среди молодежи на очень высоком уровне. Многие уезжают в поисках работы за рубеж: треть бюджета Непала составляют денежные переводы из-за границы. Запрет соцсетей был воспринят как попытка заткнуть глотку недовольным. Недовольные не заткнулись, совсем наоборот. То, что реакция улицы оказалась пугающе острой, не должно удивлять. Тут дело не только в горячем молодежном характере протеста. Страну уже не первое десятилетие сильно штормит. Тут лишь в 2008 году после гражданской войны прекратила правление королевская династия Шах, находившаяся во главе государства с XVIII века, и установилась республика. Но стабильности не сильно прибавилось: за это время уже сменилось 13 правительств. Монархия потеряла доверие людей, а демократические институты его так и не приобрели. Характерно, что в ходе протестов были сожжены штабы обеих главных политических сил Непала – Коммунистической партии, это организация маоистского направления и ориентированная, соответственно, на Китай, и Непальского конгресса, срисованного с тамошней организации Индийский национальный конгресс. То есть люди недовольны обоими: и маоисты, и националисты, дорываясь до власти, стремились обогатиться в первую очередь сами.