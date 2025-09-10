USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Премьер-министр: с заседания в СИЗО

02:17 604

Пхеньян (Северная Корея). Люди кланяются портретам бывших лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в 77-ю годовщину основания страны

Катманду (Непал). Протесты после решения властей запретить соцсети. Хотя запрет соцсетей отменили, а премьер-министр Непала ушел в отставку, но протесты продолжаются

Бангкок (Таиланд). Бывший премьер-министр Таксин Чинават покидает здание Верховного суда и направляется в следственный изолятор

Бразилиа (Бразилия). Сторонница бывшего президента Жаира Болсонару молится во время бдения в его поддержку возле его дома, где он находится под домашним арестом

Лахор (Пакистан). Мужчина на затопленной дороге во время дождя

Калифорния (США). Пожар уничтожает деревья в национальном лесу Сьерра. С момента начала пожара в конце августа площадь уничтоженных лесов превысила 22 000 гектаров

Сантьяго (Чили). Демонстрант во время митинга-шествия в преддверии 52-й годовщины чилийского военного переворота 1973 года

Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 180
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 605
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:57
01:57 11646
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос, все еще актуально
9 сентября 2025, 15:13 6044
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
02:00 540
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
01:53 823
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 1060
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 2551
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 623
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 7655
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 7396

