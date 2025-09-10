Премьер-министр: с заседания в СИЗО

Пхеньян (Северная Корея). Люди кланяются портретам бывших лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в 77-ю годовщину основания страны
Катманду (Непал). Протесты после решения властей запретить соцсети. Хотя запрет соцсетей отменили, а премьер-министр Непала ушел в отставку, но протесты продолжаются
Бангкок (Таиланд). Бывший премьер-министр Таксин Чинават покидает здание Верховного суда и направляется в следственный изолятор
Бразилиа (Бразилия). Сторонница бывшего президента Жаира Болсонару молится во время бдения в его поддержку возле его дома, где он находится под домашним арестом
Лахор (Пакистан). Мужчина на затопленной дороге во время дождя
Калифорния (США). Пожар уничтожает деревья в национальном лесу Сьерра. С момента начала пожара в конце августа площадь уничтоженных лесов превысила 22 000 гектаров
Сантьяго (Чили). Демонстрант во время митинга-шествия в преддверии 52-й годовщины чилийского военного переворота 1973 года