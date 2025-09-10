USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Лидер ХАМАС выжил?

03:10 180

"Лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя жив". Ливанские журналисты, близкие к «Хезболла» распространили фотографии аль-Хайи в больничной палате.

Информацию подтверждают и ресурсы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Судя по кадрам, он получил ранения, и в настоящее время получает лечение в одной из больниц Катара.

В свою очередь многие пользователи соцсетей в Израиле опровергают данную информацию, настаивая, что фотография - старая, и была опубликована в соцсетях 19 сентября 2021 года.

На момент публикации израильские власти не прокомметировали данную информацию.

Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 181
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 605
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:57
01:57 11647
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос, все еще актуально
9 сентября 2025, 15:13 6044
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
02:00 540
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
01:53 823
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 1060
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15 2551
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36 623
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной
Сантуш ушел, Азербайджан сенсационно сыграл вничью с Украиной А Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной; видео, обновлено 21:55
9 сентября 2025, 21:55 7655
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска
Хаос в Непале все сильнее: армия разворачивает войска видео; фото; обновлено 21:39
9 сентября 2025, 21:39 7396

