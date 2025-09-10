Лидер ХАМАС выжил?

"Лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя жив". Ливанские журналисты, близкие к «Хезболла» распространили фотографии аль-Хайи в больничной палате.

Информацию подтверждают и ресурсы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Судя по кадрам, он получил ранения, и в настоящее время получает лечение в одной из больниц Катара.

В свою очередь многие пользователи соцсетей в Израиле опровергают данную информацию, настаивая, что фотография - старая, и была опубликована в соцсетях 19 сентября 2021 года.

На момент публикации израильские власти не прокомметировали данную информацию.