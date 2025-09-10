Россия вторглась в Польшу, самолеты НАТО поднялись в воздух

Haqqin.az накануне сообщил о массированном налете беспилотников на Украину. В воздушном пространстве Украины находились более ста беспилотников разного типа, и были запущены еще десятки БПЛА из Курской области и Крыма.



Российские «шахеды» долетели до крайнего запада и несколько из них, как утверждают украинские Телеграм-каналы, перелетели через границу в Польшу.



Мэр Луцка Игорь Полищук в течение последнего часа сообщал о десяти беспилотниках, летящих на Луцк и другие места на Волыни. В воздушное пространство Польши залетели четыре или пять беспилотников, и Польша подняла в воздух истребители и самолет радиолокационной разведки.

По крайней мере один беспилотник маневрировал над Хмельницкой областью.



В воздух поднялись девять российских стратегических бомбардировщиков — носителей крылатых ракет. Аэропорт польского Жешува объявил, что закрывается до шести утра по европейскому времени. Украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что в воздушное пространство Польши залетели несколько российских «шахедов» и по крайней мере один из них летел на Жешув.



В официальном объявлении аэропорта Жешува говорилось, что он закрыт «из-за незапланированной военной деятельности».



По информации украинских каналов и сайта Flightradar24, Польша подняла в воздух истребители и самолет радиолокационной разведки.



В Жешуве обустроен основной военно-транспортный хаб, через который поступает помощь Украине.

Из-за предполагаемого вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство Польша вслед за аэропортом Жешува закрыла аэропорт Люблина и оба аэропорта Варшавы.



В официальных уведомлениях для авиаторов NOTAM говорится, что аэропорты закрыты «вследствие незапланированной военной деятельности в рамках обеспечения безопасности государства».



Польское оперативное командование объявило через сеть X, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран НАТО. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.

