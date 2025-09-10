USD 1.7000
Россия вторглась в Польшу, самолеты НАТО поднялись в воздух
о развитии ситуации
Отдел информации
06:58 1460

Haqqin.az накануне сообщил о массированном налете беспилотников на Украину. В воздушном пространстве Украины находились более ста беспилотников разного типа, и были запущены еще десятки БПЛА  из Курской области и Крыма.

Российские «шахеды» долетели до крайнего запада и несколько из них, как утверждают украинские Телеграм-каналы, перелетели через границу в Польшу.

Мэр Луцка Игорь Полищук в течение последнего часа сообщал о десяти беспилотниках, летящих на Луцк и другие места на Волыни.

В воздушное пространство Польши залетели четыре или пять беспилотников, и Польша подняла в воздух истребители и самолет радиолокационной разведки.

По крайней мере один беспилотник маневрировал над Хмельницкой областью.

В воздух поднялись девять российских стратегических бомбардировщиков — носителей крылатых ракет.

Аэропорт польского Жешува объявил, что закрывается до шести утра по европейскому времени. Украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что в воздушное пространство Польши залетели несколько российских «шахедов» и по крайней мере один из них летел на Жешув.

В официальном объявлении аэропорта Жешува говорилось, что он закрыт «из-за незапланированной военной деятельности».

По информации украинских каналов и сайта Flightradar24, Польша подняла в воздух истребители и самолет радиолокационной разведки.

В Жешуве обустроен основной военно-транспортный хаб, через который поступает помощь Украине.

Польша закрыла как минимум два аэропорта и приостановила полеты

Из-за предполагаемого вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство Польша вслед за аэропортом Жешува закрыла аэропорт Люблина и оба аэропорта Варшавы.

В официальных уведомлениях для авиаторов NOTAM говорится, что аэропорты закрыты «вследствие незапланированной военной деятельности в рамках обеспечения безопасности государства».

Польское оперативное командование объявило через сеть X, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран НАТО. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.

Последовала незамедлительная реакция Дональда Туска

Сейчас, по информации украинских мониторинговых каналов, российских беспилотников над Польшей не осталось.

Зато они продолжают атаковать западные области Украины. Сообщения о стрельбе ПВО в последние минуты поступают из Львова. Кроме того, «шахеды» продолжают маневрировать в районе Киева и в других местах Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что польские военные ночью сбивали объекты, нарушившие воздушные границы страны, но не сказал, что это были российские беспилотники.

«Идет операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего», — гласит запись Дональда Туска в сети X.

Украинские мониторинговые каналы сообщали, что в Польшу через запад Украины залетели несколько российских беспилотников. Польские военные объявили, что они и союзники по НАТО подняли в воздух самолеты и привели в полную боевую готовность наземные силы ПВО.

