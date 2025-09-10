Россия вторглась в Польшу, самолеты НАТО поднялись в воздух

Haqqin.az накануне сообщил о массированном налете беспилотников на Украину. В воздушном пространстве Украины находились более ста беспилотников разного типа, и были запущены еще десятки БПЛА из Курской области и Крыма.
Российские «шахеды» долетели до крайнего запада и несколько из них, как утверждают украинские Телеграм-каналы, перелетели через границу в Польшу.
Мэр Луцка Игорь Полищук в течение последнего часа сообщал о десяти беспилотниках, летящих на Луцк и другие места на Волыни.
В воздушное пространство Польши залетели четыре или пять беспилотников, и Польша подняла в воздух истребители и самолет радиолокационной разведки.
По крайней мере один беспилотник маневрировал над Хмельницкой областью.
В воздух поднялись девять российских стратегических бомбардировщиков — носителей крылатых ракет.
Аэропорт польского Жешува объявил, что закрывается до шести утра по европейскому времени. Украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что в воздушное пространство Польши залетели несколько российских «шахедов» и по крайней мере один из них летел на Жешув.
В официальном объявлении аэропорта Жешува говорилось, что он закрыт «из-за незапланированной военной деятельности».
По информации украинских каналов и сайта Flightradar24, Польша подняла в воздух истребители и самолет радиолокационной разведки.
В Жешуве обустроен основной военно-транспортный хаб, через который поступает помощь Украине.
Из-за предполагаемого вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство Польша вслед за аэропортом Жешува закрыла аэропорт Люблина и оба аэропорта Варшавы.
В официальных уведомлениях для авиаторов NOTAM говорится, что аэропорты закрыты «вследствие незапланированной военной деятельности в рамках обеспечения безопасности государства».
Польское оперативное командование объявило через сеть X, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран НАТО. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
Сейчас, по информации украинских мониторинговых каналов, российских беспилотников над Польшей не осталось.
Зато они продолжают атаковать западные области Украины. Сообщения о стрельбе ПВО в последние минуты поступают из Львова. Кроме того, «шахеды» продолжают маневрировать в районе Киева и в других местах Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что польские военные ночью сбивали объекты, нарушившие воздушные границы страны, но не сказал, что это были российские беспилотники.
«Идет операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего», — гласит запись Дональда Туска в сети X.
Украинские мониторинговые каналы сообщали, что в Польшу через запад Украины залетели несколько российских беспилотников. Польские военные объявили, что они и союзники по НАТО подняли в воздух самолеты и привели в полную боевую готовность наземные силы ПВО.