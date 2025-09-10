Российские ракеты летят на Украину

Украинские мониторинговые каналы пишут, что россияне запустили с южного направления ракеты «Калибр», а всего в воздушном пространстве страны находятся уже несколько десятков крылатых ракет.

Конкретные данные о числе ракет сильно разнятся; украинские военные его пока не называли.

Телеграм-канал Воздушных сил ВСУ сообщает о новых ракетах, зашедших в воздушное пространство в Черниговской области.

«Россия запустила много ракет, также продолжаются атаки дронами, которые являются угрозой не только для наших людей. Страна-террорист продолжает войну, хотя постоянно декларирует желание мира», — написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.