Российские ракеты летят на Украину

07:17

Украинские мониторинговые каналы пишут, что россияне запустили с южного направления ракеты «Калибр», а всего в воздушном пространстве страны находятся уже несколько десятков крылатых ракет.

Конкретные данные о числе ракет сильно разнятся; украинские военные его пока не называли.

Телеграм-канал Воздушных сил ВСУ сообщает о новых ракетах, зашедших в воздушное пространство в Черниговской области.

«Россия запустила много ракет, также продолжаются атаки дронами, которые являются угрозой не только для наших людей. Страна-террорист продолжает войну, хотя постоянно декларирует желание мира», — написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

07:17
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05
Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:57
01:57
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос, все еще актуально
9 сентября 2025, 15:13
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
02:00
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
01:53
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
Азербайджан обеспокоен атакой на Катар
9 сентября 2025, 23:15
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
МАГАТЭ вернется к проверкам иранских ядерных объектов
9 сентября 2025, 22:36

ЭТО ВАЖНО

