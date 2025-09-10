USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
Россия вторглась в Польшу. Что известно
Новость дня
Россия вторглась в Польшу. Что известно

Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»

07:40 2925

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что спецназ "Ахмат" действует на 14 разных направлениях, доклад о его работе он получает дважды в день, при этом командиры подразделений могут позвонить ему даже ночью, если им от него что-то требуется.

"Спецназ "Ахмат" сейчас находится на 14 разных направлениях. В том числе и в новых регионах. Это важные города, объекты, приграничные участки", - ответил глава Чечни на вопрос агентства о том, за какие участки в боевых действиях в Украине сейчас отвечает спецназ "Ахмат".

Командиры звонят Кадырову даже ночью

"Если же происходит острое боестолкновение, то информацию мне докладывают сразу же, в любое время суток. Я всем своим командирам сказал, что они могут мне звонить хоть ночью, если им от меня что-то требуется. Я сам им часто звоню. У них есть мой номер на такой случай…", - объяснил он.

Говоря о том, как подразделение "Ахмата" стало таким многонациональным, Кадыров напомнил, что "в него попадают добровольцы со всей страны, и в нем нет каких-то разделений". "Там одни убежденные и идейные патриоты. Один из командиров в спецназе "Ахмат", к примеру, украинец с позывным "Хохол", показывает хороший результат. Их объединяет то, что мы боремся не против какой-то нации. Мы боремся с шайтанами и фашистами", - заключил он.

Посол Израиля об ударе по Катару: Достигнем цели в следующий раз
Посол Израиля об ударе по Катару: Достигнем цели в следующий раз
08:52 1167
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 2926
Российские ракеты летят на Украину
Российские ракеты летят на Украину
07:17 1811
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 4662
Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 3072
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 3733
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:57
01:57 14805
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос, все еще актуально
9 сентября 2025, 15:13 7599
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
02:00 2711
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
01:53 4404
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 2399

ЭТО ВАЖНО

Посол Израиля об ударе по Катару: Достигнем цели в следующий раз
Посол Израиля об ударе по Катару: Достигнем цели в следующий раз
08:52 1167
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 2926
Российские ракеты летят на Украину
Российские ракеты летят на Украину
07:17 1811
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 4662
Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 3072
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 3733
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ
Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре: Доха готовит ответ фото; видео; обновлено 01:57
01:57 14805
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос, все еще актуально
9 сентября 2025, 15:13 7599
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
Важные встречи Хикмета Гаджиева в США
02:00 2711
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией
Россия атакует Молдову и Азербайджан… дезинформацией наш комментарий
01:53 4404
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей
В Турции родителей будут наказывать за преступления детей что там у соседей?
00:22 2399
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться