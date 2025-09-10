Посол Израиля об ударе по Катару: Достигнем цели в следующий раз

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер не ответил прямо на вопрос, удалось ли его стране достичь целей при ударе по Дохе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Если мы не достигли их в этот раз, мы достигнем их в следующий раз», — сказал Лейтер, добавив, что Израиль надеется, что удары по Дохе «поспособствуют достижению прекращения огня в секторе Газа и установлению мира».

По его словам, представители группировки ХАМАС «получили предупреждение»: они «будут уничтожены».