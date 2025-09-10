Посол Израиля об ударе по Катару: Достигнем цели в следующий раз

USD 1.7000
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер не ответил прямо на вопрос, удалось ли его стране достичь целей при ударе по Дохе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Если мы не достигли их в этот раз, мы достигнем их в следующий раз», — сказал Лейтер, добавив, что Израиль надеется, что удары по Дохе «поспособствуют достижению прекращения огня в секторе Газа и установлению мира».

По его словам, представители группировки ХАМАС «получили предупреждение»: они «будут уничтожены».

Израиль нанес удары по Дохе днем 9 сентября. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро ХАМАС». Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС сообщал о гибели руководителей группировки, включая лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хайю и главу политбюро Халеда Машаля. Однако член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди опроверг эти данные. По его словам, погибли сын аль-Хайя — Хаммам — и его офис-менеджер. МВД Катара сообщило о гибели сотрудника Сил внутренней безопасности и нескольких раненых.

Евросоюз и ряд стран, включая Канаду и Великобританию, осудили действия Израиля. В ХАМАС заявили, что ответственность за атаку также несут США. Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление, что в Катаре произошел «печальный инцидент», при этом в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после атаки сказал, что это «может стать возможностью для мира».

Катар, в свою очередь, заявил о подготовке ответных мер на действия Израиля. Премьер страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани обвинил Биньямина Нетаньяху в нарушении международного права и назвал действия Израиля «государственным терроризмом».

Израиль объяснил, что решение о проведении операции, которую власти назвали «Саммит огня», было принято после произошедшего накануне теракта. На въезде в Иерусалим двое устроили стрельбу, погибли шесть человек. Стрелков убили. ХАМАС, с которой Израиль с октября 2023 года ведет войну в секторе Газа, взяла на себя ответственность за нападение.

