Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза

МЧС предупреждает азербайджанцев: Будьте осторожны!

10:03 1715

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили в МЧС, по данным Национальной гидрометеорологической службы, со второй половины сегодняшнего дня и до конца недели на территории страны прогнозируется неустойчивая погода: сильный ветер, местами интенсивные ливневые дожди, кратковременные селевые потоки на некоторых горных реках и грозы.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности: «При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под линиями электропередачи, столбами и высокими деревьями.

Учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Чтобы защититься от опасностей, связанных с грозой, необходимо отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам. Рекомендуется не укрываться под высокими деревьями, а выбирать для этого относительно низменное место. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы».

Украина делает ставку на Азербайджан на Южном Кавказе
Украина делает ставку на Азербайджан на Южном Кавказе
11:44 302
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 1314
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 559
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 833
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза обновлено 11:37
11:37 13553
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 1845
Турецкая разведка спасла лидеров ХАМАС
Турецкая разведка спасла лидеров ХАМАС обновлено 10:23
10:23 3983
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 4927
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 5922
Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 3846
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 4745

