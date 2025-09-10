USD 1.7000
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза

Украина об атаке России на Польшу

10:09 1846

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «слабый ответ» Польши на вторжение российских беспилотников еще больше спровоцирует Москву.

«Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше вглубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО», - написал Сибига в соцсетях.

Министр также призвал «срочно» укрепить противовоздушную оборону Украины и ужесточить санкции против России.

Сама Польша пока не подтверждала, что дроны были российскими.

Украина делает ставку на Азербайджан на Южном Кавказе
Украина делает ставку на Азербайджан на Южном Кавказе
11:44 304
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 1319
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 559
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 835
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза обновлено 11:37
11:37 13558
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 1847
Турецкая разведка спасла лидеров ХАМАС
Турецкая разведка спасла лидеров ХАМАС обновлено 10:23
10:23 3984
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 4928
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 5922
Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 3847
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 4747
