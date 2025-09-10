Украина об атаке России на Польшу

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «слабый ответ» Польши на вторжение российских беспилотников еще больше спровоцирует Москву.

«Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше вглубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО», - написал Сибига в соцсетях.

Министр также призвал «срочно» укрепить противовоздушную оборону Украины и ужесточить санкции против России.

Сама Польша пока не подтверждала, что дроны были российскими.