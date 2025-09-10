В Непале восстановлен порядок: армия задержала десятки мародеров

Армия Непала задержала 26 человек, подозреваемых в участии в мародерствах и поджогах на фоне массовых беспорядков. Об этом сообщает портал Khabarhub.

По данным военных, задержанные воспользовались уличными протестами в городах страны для совершения грабежей, поджогов и актов вандализма. Аресты произведены в Катманду и Бхактапуре. Армия призвала граждан сообщать о любых нарушениях общественного порядка.

Как отмечает газета Kathmandu Post, беспорядки стали одной из крупнейших атак на государственные учреждения в новейшей истории Непала.

По информации издания, протестующие захватили ряд ключевых правительственных объектов, включая здания, где располагаются органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Толпа прорвалась на территорию Сингха Дурбара — главного административного комплекса страны. Были подожжены здания нескольких министерств, в том числе образования, науки и технологий, здравоохранения и народонаселения, а также канцелярия премьер-министра. Поджогам подверглись и дома высокопоставленных чиновников.

Полностью сгорело здание Верховного суда. Как сообщил один из сотрудников учреждения, огонь уничтожил все судебные документы и архивы, представлявшие историческую и правовую ценность.

Пожары затронули и другие важные объекты столицы, включая здания Комиссии по расследованию злоупотреблений властью, районной администрации Катманду и несколько полицейских участков. Были уничтожены офисы Управления гражданской авиации, Департамента автомобильных дорог, Фонда народных инвестиций, а также помещения банков и торговых центров.

Разрушения вышли за пределы столицы. По предварительным данным полиции, поджоги и акты вандализма зафиксированы как минимум в 17 районах страны. Пострадали здания местных ассамблей и частная собственность.

Kathmandu Post также сообщает, что ситуация постепенно стабилизируется. Военные патрулируют улицы Катманду и других крупных городов в целях обеспечения безопасности.

Через громкоговорители армия обращается к гражданам с призывом не участвовать в протестах и помогать в поддержании порядка.

На видеозаписях из Катманду, опубликованных изданием, видно, что на улицах сохраняется спокойствие: магазины закрыты, люди спешат по делам. В столице по-прежнему действует комендантский час — он будет снят по отдельному распоряжению.

Беспорядки начались в понедельник и вторник после массовых антиправительственных выступлений, охвативших Катманду и другие города. На фоне обострения кризиса премьер-министр Шарма Оли подал в отставку.

Демонстранты подожгли здания парламента, Верховного суда, прокуратуры и атаковали дома политиков и чиновников. В результате одного из нападений погибла супруга бывшего премьер-министра Джаны Натха Кханала. Беспорядки распространились и на приграничные районы. На границе с Индией временно перекрыты контрольно-пропускные пункты.