Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии

По их словам, глава Белого дома озвучил свое требование на встрече высокопоставленных американских и европейских чиновников в Вашингтоне, на которой обсуждались совместные меры давления на Москву. Как отметил один из собеседников FT, США дали понять, что тоже готовы ввести 100-процентные пошлины против покупателей российских энергоресурсов, но «только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас».

Президент США Дональд Трамп потребовал от стран Евросоюза повысить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии за покупку российской нефти, чтобы принудить Россию завершить войну в Украине, сообщили Financial Times (FT) три осведомленных источника.

Другой американский чиновник уточнил, что США «отзеркалят» любые пошлины, которые Евросоюз введет в отношении Китая и Индии. «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход здесь заключается в следующем: давайте все введем резкие пошлины и сохраним их до тех пор, пока Китай не согласится прекратить закупки нефти. Других мест, куда нефть может пойти, действительно не так много», — сказал собеседник FT.

Ранее США увеличили пошлины на индийские товары до 50% за закупку российской нефти. При этом, как утверждали источники The Washington Post, Трамп отказался обсуждать с Индией торговую сделку, которая должна снизить пошлины, пока Нью-Дели не откажется от топлива из России. Однако накануне глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, что США продолжают переговоры с Индией по устранению торговых барьеров между двумя странами.

По данным FT, страны Евросоюза обсуждают возможность введения вторичных санкций против Китая и Индии. Но такая мера вызывает беспокойство из-за возможного ухудшения отношений с Пекином и Нью-Дели. Тем не менее, как писал Bloomberg, ЕС может включить в 19-й пакет санкций против России вторичные ограничения против торговых партнеров России. Глава Минфина Скотт Бессент ранее призывал Европу последовать за США в вопросе давления на страны, покупающие российские энергоносители, или «заткнуться».