Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза

На украинском фронте без перемен

Российская армия предпринимает попытки продвижения в Харьковской области – на Лиманском и Северском направлениях, а также в районах Доброполья и Покровска, но успеха не добивается, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Сумской области обстановка стабильная. Украинский военный наблюдатель подтвердил, что ВСУ удерживают позиции в Юнаковке к северо-востоку от Сум. В то же время российские военные блогеры утверждают, что их войска захватили Юнаковку и продвинулись северо-восточнее Кондратовки.

9 сентября российские войска продолжили наступление на севере Харьковской области, однако подтвержденного прогресса не достигли. Кроме того, 8–9 сентября ВС РФ атаковали севернее Харькова в направлениях Липцы, а также к северо-востоку от города – вблизи Волчанска и Синельниково.

На Купянском направлении наступление российских войск продолжается, но прогресса не зафиксировано. Военблогеры сообщали о продвижении в четырех направлениях вокруг Купянска, однако подтверждения этим данным нет. Наступление на Лиманском направлении также продолжается, но остается безрезультатным.

Начальник штаба украинского полка на Лиманском направлении заявил, что ВСУ вернули контроль над более чем половиной Заречного. В поселке захвачены российские военнопленные, большинство из которых проходили обучение от трех дней до двух недель перед отправкой на фронт. Многие признались, что их основной мотив – финансовая выгода.

9 сентября российские войска продолжили наступление на Северском направлении, но тоже не достигли подтвержденных успехов. Российские военблогеры утверждают, что диверсионно-разведывательные группы РФ проникли в промышленную зону северного Северска.

Украинский военнослужащий сообщил, что российские силы наносят удары дронами по транспортным средствам на магистрали Изюм–Барвенково, примерно в 40–50 км от линии фронта. По его словам, армия России использует «материнские» дроны, которые сбрасывают FPV-беспилотники глубже в украинский тыл. Один из российских военных блогеров отметил, что такие удары значительно осложнят украинскую логистику в районах Славянска и Краматорска, однако опроверг заявления о том, что российские войска установили огневой контроль над этой дорогой.

На тактическом направлении Константиновка – Дружковка украинские силы добились успехов, в то время как на Покровском направлении продвижения российских войск не зафиксировано.

Разведчик украинского отряда, действовавшего на Покровском направлении, сообщил, что российская сторона наращивает пехотные силы, но солдаты часто лишены базовой брони и имеют минимальное количество оружия и боеприпасов. По словам офицера, российские войска прекратили использовать мотоциклы и другую технику на этом участке фронта.

На западе Запорожской области российские войска предпринимали попытки наступления, но продвижения не добились. Офицер связи украинской бригады, действующей в районе, отметил, что ВС РФ атакуют малыми группами и даже парами, причем наиболее активны во время дождя – плохая погода затрудняет работу украинских беспилотников и обеспечивает маскировку для атакующих.

Российские войска продолжали наступление в районе Антоновского моста к северо-востоку от Херсона, но подтвержденного прогресса нет.

По данным Генштаба ВСУ, 9 сентября на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения. На Покровском направлении российская армия атаковала в районах Владимировки, Нового Шахово, Заповедного, Миролюбовки, Новоэкономического, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачного, Дачного, а также в направлениях Родинское, Луч, Сухой Яр, Покровск и Молодецкое.

Украинские военные сообщили об обезвреживании 152 российских военнослужащих, из которых 84 – безвозвратно.

