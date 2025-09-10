Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры

Здание правительства Белгородской области России атаковано беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление. Кроме того, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом - пожарными расчетами очаг возгорания локализован», - заявил он.
Власти приостанавливают работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за оперативной обстановки, сообщил Гладков.