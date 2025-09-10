USD 1.7000
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза
Новость дня
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза

Трампа у ресторана встретили криками «Гитлер нашего времени»

видео
11:11 700

Пропалестинские протестующие встретили президента США Дональда Трампа криками «Гитлер нашего времени» у ресторана морепродуктов недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщает Guardian.

Когда Трамп вышел из лимузина, раздались возгласы недовольства со стороны активистов палестинского движения, а также противников федеральных мер по борьбе с преступностью в столице.

«Мы находимся прямо в центре Вашингтона. Раньше это был один из самых небезопасных городов страны. Теперь здесь так же безопасно, как и в любой другой точке страны», — заявил Трамп перед входом в ресторан.

После того как президент вошел в заведение и начал здороваться с посетителями, протестующие подняли флаги Палестины и скандировали: «Свободу Вашингтону! Свободу Палестине! Трамп — Гитлер нашего времени!»

На ужине с Трампом присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Протестующих вскоре вывели из ресторана.

Украина делает ставку на Азербайджан на Южном Кавказе
Украина делает ставку на Азербайджан на Южном Кавказе
11:44 314
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 1333
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 562
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 842
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза
Вторжение российских беспилотников в Польшу: НАТО закрывает глаза обновлено 11:37
11:37 13575
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 1850
Турецкая разведка спасла лидеров ХАМАС
Турецкая разведка спасла лидеров ХАМАС обновлено 10:23
10:23 3993
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 4935
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 5925
Лидер ХАМАС выжил?
Лидер ХАМАС выжил?
03:10 3849
Премьер-министр: с заседания в СИЗО
Премьер-министр: с заседания в СИЗО объектив haqqin.az
02:17 4752

ЭТО ВАЖНО

