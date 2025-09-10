Трампа у ресторана встретили криками «Гитлер нашего времени»

Пропалестинские протестующие встретили президента США Дональда Трампа криками «Гитлер нашего времени» у ресторана морепродуктов недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщает Guardian.

Когда Трамп вышел из лимузина, раздались возгласы недовольства со стороны активистов палестинского движения, а также противников федеральных мер по борьбе с преступностью в столице.

«Мы находимся прямо в центре Вашингтона. Раньше это был один из самых небезопасных городов страны. Теперь здесь так же безопасно, как и в любой другой точке страны», — заявил Трамп перед входом в ресторан.

После того как президент вошел в заведение и начал здороваться с посетителями, протестующие подняли флаги Палестины и скандировали: «Свободу Вашингтону! Свободу Палестине! Трамп — Гитлер нашего времени!»

На ужине с Трампом присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Протестующих вскоре вывели из ресторана.