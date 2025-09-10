«Мы не просто сменили название, мы переписали концепцию лояльности»

– Прекрасный вопрос, но я предложил бы взглянуть на ситуацию под другим углом. Это не просто смена названия или ребрендинг. Это эволюция, и даже новая революция на рынке. Umico Bonus сыграл важную роль на определенном этапе – мы формировали рынок, меняли потребительские привычки. Но сегодня экосистема Bir стремительно развивается, и мы уже не просто несколько сильных брендов, а единая, мощная цепочка ценностей. По сути, с появлением Bir Bonus мы меняем статус-кво. Если человек покупает что-то в Birmarket, заказывает с Trendyol Azerbaijan, оплачивает покупки через Birbank или m10, то программа лояльности, объединяющая все эти элементы, просто обязана носить имя, отражающее всю философию единства. Мы собрали разрозненные элементы в один цельный, сильный и полезный для всех продукт. Он и называется, и по сути своей является Bir, что значит «Един». В этом процессе слово «интеграция» – это даже не технический термин. Это философия. Мы не просто добавили Bir Bonus в Birbank, m10 или Birmarket с тысячами партнеров, мы объединили их ДНК.

– Фарид бей, давайте начнем с самого главного. Почему любимая и хорошо известная всем программа Umico Bonus теперь называется именно Bir Bonus? В чем заключается ваша стратегическая идея ребрендинга?

Чтобы найти ответы на все эти вопросы, мы побеседовали с Фаридом Исламовым, генеральным директором Управления программы лояльности экосистемы Bir, одним из авторов и руководителей проекта.

Экосистема Bir удивила всех пользователей программ лояльности, выйдя на рынок с новым продуктом – Bir Bonus. Какие цели стоят за этим стратегическим изменением в программе лояльности, которую мы много лет знали под названием Umico Bonus? Какие перемены ждут клиентов и партнеров?

– Какие практические преимущества это создает для клиентов? Например, как пользователь Birbank почувствует эту интеграцию в своей повседневной жизни?

– Вы затронули суть всего изменения. Мы начинали проект с ключевого принципа – «Бесшовный пользовательский опыт». Теперь у клиента нет отдельных бонусов в Birbank, других – в Birmarket или m10. Нет и вопросов вроде «откуда пришел этот бонус?» или «где я могу его потратить?». Мы собрали все бонусы в едином личном кабинете. Независимо от того, в каком приложении вы находитесь, все ваши бонусы видны и доступны в одном месте. Представьте, вы оплачиваете коммунальные услуги в приложении Birbank, и на вашем счете мгновенно появляются бонусы. Эти же бонусы вы можете использовать для оплаты проезда в транспорте или потратить при покупке в супермаркете. Таким образом, мы связываем все точки финансовой жизни нашего клиента воедино.

Более того, мы превратили весь процесс в своеобразную игру. Каждый месяц пользователи получают увлекательные задания. То есть вы не просто совершаете покупки, а становитесь участником интересной игры, достигаете новых целей и получаете за это вознаграждение. А потратить бонусы можно легко и свободно, без ограничений. Бонус, полученный у одного партнёра, можно использовать как у него же, так и в любом другом месте – от оплаты проезда и пополнения мобильного баланса до покупок на Trendyol и в Birmarket. Мы не просто даем клиенту бонусы, мы даём ему полную свободу и контроль над собственной системой лояльности.

– Этот переход важен не только для клиентов, но и для партнеров, которые доверяют вам годами. Какие новые возможности открывает им программа Bir Bonus?

– Для партнеров это больше, чем просто участие в программе лояльности. Это — возможность стать частью крупнейшей финансовой экосистемы страны. Мы даем им прямой доступ к одной из самых обширных клиентских баз Азербайджана — миллионам пользователей экосистемы Bir. Самое главное, теперь наши партнеры могут предлагать любые кампании в соответствии с целями своего бизнеса. То есть, при желании, они могут установить специальный бонус на все товары или на один конкретный товар, или же подготовить специальное предложение ко дню рождения клиента.

И мы на этом не останавливаемся. Мы предоставляем нашим партнерам мощные инструменты для глубокого анализа поведения клиентов. Эти данные позволят им строить не слепые кампании, а сфокусированные на цели, высокоэффективные маркетинговые стратегии. Для нас партнеры являются важной частью нашей стратегии роста. А Bir Bonus для партнера – это не витрина, а мощный бизнес-инструмент, напрямую увеличивающий продажи и лояльность клиентов.

– Переход такого масштаба, как правило, сопровождается трудностями. Как вы адаптировали к новой системе как клиентов, так и тысячи партнеров? Какая у вас была стратегия?

– Я не верю в «трудности». Я верю в правильное планирование. Главное, чтобы этот переход воспринимался нашими партнерами и клиентами не как утомительный этап, а как новая возможность. Наша стратегия как раз и служит этой цели. Отвечая на вопрос, что конкретно мы сделали, скажу, что переход был многоэтапным. Во-первых, мы тщательно подготовили партнёров. Мы не просто сообщили им о грядущих изменениях, мы подошли к каждому индивидуально. Команда провела обучение, предоставила исчерпывающие инструкции, предвидела и заранее устранила возможные сложности. Мы свели к нулю вероятность сбоев или недопонимания.

Во-вторых, мы не ограничили свободу клиентов выбирать между старой системой кэшбэка и новой бонусной платформой. Некоторое время обе системы будут работать параллельно. Это дает людям возможность спокойно протестировать новую систему, увидеть ее преимущества и добровольно перейти на нее. И результат, честно говоря, превзошел наши ожидания, а полученные отзывы нас очень радуют.

– Интересна и закулисная сторона такого большого проекта. Было бы очень интересно услышать от вас о том, что происходило в офисе до того, как проект стал доступен пользователям?

– Это, пожалуй, самый эмоциональный момент нашего разговора. Да, технологии, стратегии, брендинг – всё это важно. Но ничто не способно зажечь настоящую искру так, как человеческий фактор. Последние недели, особенно последние 72 часа перед запуском, наш офис напоминал командный штаб. Но это не было работой из-под палки. Это была атмосфера, где каждый отдавал свои силы добровольно, ради общей цели, в которую по-настоящему верил. От разработчиков до маркетологов, от ночных мозговых штурмов до последних штрихов в дизайне инициативу и самоотдачу команды невозможно передать словами. Усталости в этих стенах не было, только энергия и адреналин. И как руководитель я не только горжусь своей командой, но и вдохновляюсь каждым из них. Именно они настоящие архитекторы Bir Bonus.

– И в завершение, каковы будущие цели, которые стремится достичь Bir Bonus?

– Наш проект не имеет границ. Он постоянно развивается, и планы регулярно обновляются. Но наша главная цель остаётся неизменной: сделать так, чтобы каждый житель страны, независимо от места проживания, мог воспользоваться всеми преимуществами этой системы. Для нас Bir Bonus – это не просто коммерческий проект, но и социальная миссия, обеспечивающая цифровую и финансовую инклюзивность. Не будем забывать, что каждая бонусная операция здесь стимулирует безналичный оборот, а это, в свою очередь, является прямым вкладом в развитие цифровой экономической экосистемы нашей страны.

Мы будем постоянно расширять партнёрскую сеть, добавлять новые функции, совершенствовать пользовательский опыт. Мы создаём не просто очередную программу лояльности. Мы формируем единый, понятный и выгодный стандарт ценности, от которого выигрывают все.

– Спасибо, Фарид бей, беседа получилась очень интересной и познавательной.

– Это я вас благодарю. Думаю, нам удалось затронуть моменты, которые интересуют всех. Спасибо за проявленный к проекту интерес.