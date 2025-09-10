USD 1.7000
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Израиль освободил офицера «Хезболлы» в обмен на заложницу из Ирака

12:22 571

Израильские власти в обмен на освобождение в Ираке гражданки Израиля и России освободили граждан Ливана и Ирана, в том числе офицера военно-морских сил ливанского движения «Хезболла» Имада Амхаза. Об этом сообщают ливанские СМИ.

Елизавета Цуркова

По данным израильских изданий, Амхаз был задержан в прибрежном городе Батрун на севере Ливана в ходе спецоперации ВМС ЦАХАЛ, проведённой в феврале 2024 года. Операция была выполнена элитным подразделением «13-я флотилия» (Шайетет 13) совместно с военной разведкой. Как сообщается, группа при содействии местных жителей проникла в дом, где находился Амхаз, после чего вывезла его к морю, погрузила в лодку и доставила в открытые воды. Эти действия попали в объективы камер наблюдения.

Ливанские власти отвергли связь Амхаза с «Хезболлой», заявив, что он является гражданским лицом. Однако в его доме были обнаружены SIM-карты и заграничный паспорт. Также выяснилось, что в Батруне он проживал всего около месяца до задержания. Официальный Бейрут обвинил миссию UNIFIL в содействии операции и направил официальный протест в Совет Безопасности ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил освобождение в Ираке израильтянки Елизаветы Цурковой.

«Вчера была освобождена заложница Елизавета Цуркова, гражданка Израиля, похищенная в марте 2023 года в Ираке. Благодаря работе команды под руководством координатора по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша, которая продолжалась долгие месяцы и потребовала огромных усилий, нам удалось добиться её освобождения», – заявил он.

Ранее об освобождении Цурковой сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, освобожденная гражданка России и Израиля находится в безопасности в посольстве США в Багдаде.

Цуркова была похищена в Ираке в марте 2023 года. 5 июля того же года канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что она удерживается группировкой «Катаиб Хезболла». В аппарате главы правительства уточнили, что Цуркова въехала в страну по российскому паспорту в научных целях.

По информации израильской телерадиокомпании Kan, она специализировалась на изучении Сирии, а также деятельности террористической организации «Исламское государство». Ее научная работа была посвящена сравнительному анализу движения сторонников иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра и ливанских вооруженных формирований.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 525
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 17998
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2281
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2983
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1077
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2516
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7064
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5977
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6545

