Израиль освободил офицера «Хезболлы» в обмен на заложницу из Ирака

Израильские власти в обмен на освобождение в Ираке гражданки Израиля и России освободили граждан Ливана и Ирана, в том числе офицера военно-морских сил ливанского движения «Хезболла» Имада Амхаза. Об этом сообщают ливанские СМИ.

По данным израильских изданий, Амхаз был задержан в прибрежном городе Батрун на севере Ливана в ходе спецоперации ВМС ЦАХАЛ, проведённой в феврале 2024 года. Операция была выполнена элитным подразделением «13-я флотилия» (Шайетет 13) совместно с военной разведкой. Как сообщается, группа при содействии местных жителей проникла в дом, где находился Амхаз, после чего вывезла его к морю, погрузила в лодку и доставила в открытые воды. Эти действия попали в объективы камер наблюдения.

Ливанские власти отвергли связь Амхаза с «Хезболлой», заявив, что он является гражданским лицом. Однако в его доме были обнаружены SIM-карты и заграничный паспорт. Также выяснилось, что в Батруне он проживал всего около месяца до задержания. Официальный Бейрут обвинил миссию UNIFIL в содействии операции и направил официальный протест в Совет Безопасности ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил освобождение в Ираке израильтянки Елизаветы Цурковой.

«Вчера была освобождена заложница Елизавета Цуркова, гражданка Израиля, похищенная в марте 2023 года в Ираке. Благодаря работе команды под руководством координатора по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша, которая продолжалась долгие месяцы и потребовала огромных усилий, нам удалось добиться её освобождения», – заявил он.

Ранее об освобождении Цурковой сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, освобожденная гражданка России и Израиля находится в безопасности в посольстве США в Багдаде.

Цуркова была похищена в Ираке в марте 2023 года. 5 июля того же года канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что она удерживается группировкой «Катаиб Хезболла». В аппарате главы правительства уточнили, что Цуркова въехала в страну по российскому паспорту в научных целях.

По информации израильской телерадиокомпании Kan, она специализировалась на изучении Сирии, а также деятельности террористической организации «Исламское государство». Ее научная работа была посвящена сравнительному анализу движения сторонников иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра и ливанских вооруженных формирований.