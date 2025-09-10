В Баку обсуждают борьбу с незаконной медицинской деятельностью

В рамках совместного сотрудничества Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Ассоциации частных медицинских учреждений (ÖTMA) 10 сентября состоялось публичное обсуждение на тему «Борьба с незаконной медицинской деятельностью: правовые основы и общественная ответственность». В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения, Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, Генеральной прокуратуры, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ITSDA), Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и неправительственных организаций, говорится в сообщении Минздрава.

Основной целью публичного обсуждения является повышение эффективности мер по борьбе с незаконной медицинской деятельностью, совершенствование действующей нормативно-правовой базы, налаживание более тесного диалога между государственными структурами и частным сектором, укрепление положительной репутации частных клиник, а также повышение общественной ответственности. Выступившая со вступительной речью председатель правления ÖTMA Гюнель Алиева подчеркнула важность совместных усилий по устранению угроз здоровью пациентов, связанных с незаконной медицинской деятельностью, и пути решения обсуждаемых проблем: «Как частные медицинские учреждения, так и врачи, и пациенты должны знать свои права и обязанности. При этом требования законодательства должны строго соблюдаться».