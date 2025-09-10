USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Новость дня
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

В Баку обсуждают борьбу с незаконной медицинской деятельностью

12:26 612

В рамках совместного сотрудничества Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Ассоциации частных медицинских учреждений (ÖTMA) 10 сентября состоялось публичное обсуждение на тему «Борьба с незаконной медицинской деятельностью: правовые основы и общественная ответственность».

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения, Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, Генеральной прокуратуры, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ITSDA), Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и неправительственных организаций, говорится в сообщении Минздрава.

Основной целью публичного обсуждения является повышение эффективности мер по борьбе с незаконной медицинской деятельностью, совершенствование действующей нормативно-правовой базы, налаживание более тесного диалога между государственными структурами и частным сектором, укрепление положительной репутации частных клиник, а также повышение общественной ответственности.

Выступившая со вступительной речью председатель правления ÖTMA Гюнель Алиева подчеркнула важность совместных усилий по устранению угроз здоровью пациентов, связанных с незаконной медицинской деятельностью, и пути решения обсуждаемых проблем: «Как частные медицинские учреждения, так и врачи, и пациенты должны знать свои права и обязанности. При этом требования законодательства должны строго соблюдаться».

В своем выступлении руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Турал Бабаев подчеркнул актуальность обсуждаемой темы. По его словам, Министерство здравоохранения, являющееся центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику и регулирование в сфере охраны здоровья населения в Азербайджанской Республике, подходит к борьбе с незаконной медицинской деятельностью с четырех основных позиций: законодательство, контроль, координация деятельности государственных органов и активное участие общественности. Было отмечено, что наличие четкой нормативно-правовой базы, оптимизация механизмов контроля, усиление координации деятельности с соответствующими государственными органами и расширение применения цифровых технологий имеют большое значение для эффективной борьбы с незаконной медицинской деятельностью. Также была отмечена важность факторов общественного участия, привлечения институтов гражданского общества, просветительских мер и формирования доверия между медицинскими учреждениями и пациентами на данной платформе.

В своих выступлениях член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Пярвана Велиева, заведующий отделом политики здравоохранения Министерства здравоохранения Рамик Гулиев и другие участники мероприятия акцентировали внимание на путях предотвращения незаконной медицинской деятельности, механизмах государственного контроля, повышении осведомленности пациентов и важности просветительских кампаний.

Затем были проведены широкие дискуссии вокруг темы, даны ответы на вопросы участников публичного обсуждения.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 525
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18000
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2281
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2984
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1078
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2516
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7066
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5977
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6545

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 525
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18000
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2281
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2984
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1078
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2516
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7066
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5977
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6545
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться