Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека

В городе Нанкине Китайской Народной Республики состоялись 26-е заседание Совета директоров и 18-е заседание Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов (AOA), организованные Национальной надзорной комиссией Китая и AOA. Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева участвовала в этих мероприятиях в качестве вице-президента AOA.

В ходе заседания был утвержден отчет о деятельности Ассоциации за 2024–2025 годы, включая аудиторский отчет, а также обсуждался план мероприятий на 2025–2026 годы. Было принято решение о проведении 27-го заседания Совета директоров в Гонконге.

Исполнительный секретарь AOA отметил активную деятельность Аппарата омбудсмена Азербайджана, подчеркнув, что организованные им тренинги и вебинары вносят значительный вклад в обмен опытом между членами Ассоциации и развитие навыков в специфических направлениях прав человека.

Он также упомянул визит азербайджанского омбудсмена в Ресурсный центр AOA в Исламабаде, отметив, что проекты, инициированные Сабиной Алиевой, играют особую роль в укреплении регионального сотрудничества.

Сабина Алиева подчеркнула, что AOA является важной платформой для защиты и продвижения прав человека в регионе, и заявила о продолжении активного участия в деятельности организации, особо выделив значимость совместных инициатив и вебинаров для обмена передовым опытом в таких областях, как защита прав лиц с инвалидностью, предотвращение дискриминации и борьба с коррупцией.