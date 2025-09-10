USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Новость дня
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека

12:35 525

В городе Нанкине Китайской Народной Республики состоялись 26-е заседание Совета директоров и 18-е заседание Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов (AOA), организованные Национальной надзорной комиссией Китая и AOA. Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева участвовала в этих мероприятиях в качестве вице-президента AOA.

В ходе заседания был утвержден отчет о деятельности Ассоциации за 2024–2025 годы, включая аудиторский отчет, а также обсуждался план мероприятий на 2025–2026 годы. Было принято решение о проведении 27-го заседания Совета директоров в Гонконге.

Исполнительный секретарь AOA отметил активную деятельность Аппарата омбудсмена Азербайджана, подчеркнув, что организованные им тренинги и вебинары вносят значительный вклад в обмен опытом между членами Ассоциации и развитие навыков в специфических направлениях прав человека.

Он также упомянул визит азербайджанского омбудсмена в Ресурсный центр AOA в Исламабаде, отметив, что проекты, инициированные Сабиной Алиевой, играют особую роль в укреплении регионального сотрудничества.

Сабина Алиева подчеркнула, что AOA является важной платформой для защиты и продвижения прав человека в регионе, и заявила о продолжении активного участия в деятельности организации, особо выделив значимость совместных инициатив и вебинаров для обмена передовым опытом в таких областях, как защита прав лиц с инвалидностью, предотвращение дискриминации и борьба с коррупцией.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 526
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18004
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2281
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2986
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1078
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2516
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7071
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5978
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6545

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 526
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18004
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2281
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2986
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1078
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2516
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7071
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5978
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6545
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться