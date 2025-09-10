USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Новость дня
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Какие товары подорожали в Азербайджане больше всего?

12:34 986

Совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7%, сообщает регулятор. Нижняя граница процентного коридора оставлена на уровне 6%, а верхняя — на уровне 8%.

В ЦБА отметили, что это решение принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, сопоставления прогнозируемых показателей с целевым уровнем (4±2%), оценки возможных последствий глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также трансмиссионного эффекта проводимой денежно-кредитной политики.

По данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь–август текущего года составила 5,6%. При этом продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 6,6%, непродовольственные товары — на 2,6%, а услуги — на 6,9%. В годовом выражении инфляция в августе 2025 года по сравнению с августом прошлого года составила 4,9%, причем продовольствие подорожало на 6,6%, непродовольственные товары — на 2,1%, а услуги — на 4,9%. В месячном разрезе инфляция в августе по сравнению с июлем составила 0,4%.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 526
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18007
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2282
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2986
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1079
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2518
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7071
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5979
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6546

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 526
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18007
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2282
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2986
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1079
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2518
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7071
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5979
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться