Какие товары подорожали в Азербайджане больше всего?

Совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7%, сообщает регулятор. Нижняя граница процентного коридора оставлена на уровне 6%, а верхняя — на уровне 8%.

В ЦБА отметили, что это решение принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, сопоставления прогнозируемых показателей с целевым уровнем (4±2%), оценки возможных последствий глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также трансмиссионного эффекта проводимой денежно-кредитной политики.

По данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь–август текущего года составила 5,6%. При этом продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 6,6%, непродовольственные товары — на 2,6%, а услуги — на 6,9%. В годовом выражении инфляция в августе 2025 года по сравнению с августом прошлого года составила 4,9%, причем продовольствие подорожало на 6,6%, непродовольственные товары — на 2,1%, а услуги — на 4,9%. В месячном разрезе инфляция в августе по сравнению с июлем составила 0,4%.