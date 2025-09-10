USD 1.7000
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Масштабные учения азербайджанской армии

В армии Азербайджана проведены практические занятия в соответствии с планом подготовки на 2025 год, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.

Во время занятий основное внимание было уделено поддержанию высокой боевой подготовки войск, а также обеспечению стабильного, непрерывного и оперативного управления подразделениями.

Военнослужащие проявили высокий профессионализм при выполнении практических занятий.

