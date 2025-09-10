Масштабные учения азербайджанской армии

В армии Азербайджана проведены практические занятия в соответствии с планом подготовки на 2025 год, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.
Во время занятий основное внимание было уделено поддержанию высокой боевой подготовки войск, а также обеспечению стабильного, непрерывного и оперативного управления подразделениями.
Военнослужащие проявили высокий профессионализм при выполнении практических занятий.