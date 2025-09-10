Зачем Григорян едет в Германию?

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян сегодня отправится с рабочим визитом в ФРГ, пишут армянские СМИ.
В Берлине Григорян проведет ряд встреч.
