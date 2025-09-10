USD 1.7000
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Зачем Григорян едет в Германию?

12:49 564

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян сегодня отправится с рабочим визитом в ФРГ, пишут армянские СМИ.

В Берлине Григорян проведет ряд встреч.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 528
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18016
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2287
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2989
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1080
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2519
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7077
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5982
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6547

