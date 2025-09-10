В Европе ломают голову, что делать с российскими деньгами

Еврокомиссия не намерена конфисковывать замороженные на Западе российские активы, но планирует продолжать использовать их для выдачи Украине кредитов в качестве «репараций». Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ежегодном послании о положении дел в Евросоюзе на сессии Европарламента в Страсбурге.

Она подчеркнула необходимость для стран ЕС оперативно принять новое решение, позволяющее финансировать военные действия Украины за счет замороженных российских активов.

«За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придется взять на себя», – отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что Украина будет возвращать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», подчеркнув, что эти средства помогают Киеву уже сейчас и имеют критическое значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе.