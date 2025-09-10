USD 1.7000
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Новость дня
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

О погоде на завтра: пасмурно, дожди

13:01 546

11 сентября в Баку и регионах Азербайджана пройдет дождь, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером в пригородах возможен кратковременный небольшой дождь. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 25-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, грозы. В отдельных местах прогнозируются интенсивные ливни, град, в высокогорных районах мокрый снег, ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 27-30, в горах ночью 8-13, днем 14-17 градусов тепла.

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 528
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18024
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2291
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2992
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1081
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2519
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7082
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5985
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6547
