Инфотур в Шушу и Лачин

По инициативе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке специальных представительств президента Азербайджана в Шушинском и Лачинском районах состоялся очередной инфотур в города Шуша и Лачин.

Мероприятие прошло в рамках Плана действий первой Государственной программы по возвращению населения и собрало представителей разных профессий. Участники ознакомились с текущими восстановительными и строительными работами, а также с возможностями трудоустройства.

Сообщалось, что по поручению президента в этих городах проводятся работы по реконструкции, восстанавливается инфраструктура и создаются условия для жизни населения. В Шуше участники посетили исторические и природные объекты, побывали в домах семей, уже переселившихся в город, и вручили им подарки.

В Лачине они встретились с представителями администрации, которые рассказали о работе предприятий, условиях труда и управлении трудовыми ресурсами. Гости также посетили одну из семей, переехавших в город.

Участники отметили, что поездка оказалась полезной и информативной. Подобные инфотуры на другие освобожденные территории планируется продолжить в рамках Государственной программы по возвращению населения.