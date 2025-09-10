USD 1.7000
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Инфотур в Шушу и Лачин

13:07 368

По инициативе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке специальных представительств президента Азербайджана в Шушинском и Лачинском районах состоялся очередной инфотур в города Шуша и Лачин.

Мероприятие прошло в рамках Плана действий первой Государственной программы по возвращению населения и собрало представителей разных профессий. Участники ознакомились с текущими восстановительными и строительными работами, а также с возможностями трудоустройства.

Сообщалось, что по поручению президента в этих городах проводятся работы по реконструкции, восстанавливается инфраструктура и создаются условия для жизни населения. В Шуше участники посетили исторические и природные объекты, побывали в домах семей, уже переселившихся в город, и вручили им подарки.

В Лачине они встретились с представителями администрации, которые рассказали о работе предприятий, условиях труда и управлении трудовыми ресурсами. Гости также посетили одну из семей, переехавших в город.

Участники отметили, что поездка оказалась полезной и информативной. Подобные инфотуры на другие освобожденные территории планируется продолжить в рамках Государственной программы по возвращению населения.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 529
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18028
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7562
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2291
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2993
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1082
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1527
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2519
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7086
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5985
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6547

