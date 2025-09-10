Поджог в Физули и Ходжавенде

Сотрудниками полиции по горячим следам задержаны мужчины, совершившие поджог в Физулинском и Ходжавендском районах – в селе Ахмедалиляр и поселке Гырмзы базар.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана сообщили, что поджигателями являются Сулейман Мамедов (1964 года рождения) и Кянан Абдуллаев (2001 года рождения).

В результате обоих инцидентов выгорело более одного гектара сухой травы. В отношении нарушителей применено административное взыскание в размере 400 манатов.