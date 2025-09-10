USD 1.7000
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Еврокомиссия «наказывает» Израиль

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует добиться санкций против «экстремистски настроенных» израильских министров и ограничения торговых связей с Израилем.

«То, что происходит в секторе Газа, потрясло весь мир. Люди погибают, выпрашивая еду. Матери держат на руках безжизненных младенцев. Эти кадры просто катастрофичны... Это должно прекратиться», — рассказала глава ЕК во время выступления в Европарламенте, ее цитирует AFP.

Также сообщается, что из-за действий Израиля в секторе Газа и обстрела территории Катара Европейская комиссия приостанавливает свою поддержку стране. Tagesschau передает, что все соответствующие выплаты будут прекращены, о чем заявила президент Комиссии фон дер Ляйен в Европейском парламенте в Страсбурге. В то же время отмечается, что это не должно повлиять на работу с израильским гражданским обществом или мемориалом Холокоста «Яд Вашем».

9 сентября израильская армия призвала к полной эвакуации Газы в преддверии планируемого расширения военной операции. В тот же день Израиль нанес удары по столице Катара Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали несколько членов палестинского движения ХАМАС. Катар заявил о подготовке ответа на удары Израиля.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 529
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18037
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7563
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2294
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 2997
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1084
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1528
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2520
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7088
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5986
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6548
