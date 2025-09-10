Еврокомиссия «наказывает» Израиль

«То, что происходит в секторе Газа, потрясло весь мир. Люди погибают, выпрашивая еду. Матери держат на руках безжизненных младенцев. Эти кадры просто катастрофичны... Это должно прекратиться», — рассказала глава ЕК во время выступления в Европарламенте, ее цитирует AFP.

Также сообщается, что из-за действий Израиля в секторе Газа и обстрела территории Катара Европейская комиссия приостанавливает свою поддержку стране. Tagesschau передает, что все соответствующие выплаты будут прекращены, о чем заявила президент Комиссии фон дер Ляйен в Европейском парламенте в Страсбурге. В то же время отмечается, что это не должно повлиять на работу с израильским гражданским обществом или мемориалом Холокоста «Яд Вашем».

9 сентября израильская армия призвала к полной эвакуации Газы в преддверии планируемого расширения военной операции. В тот же день Израиль нанес удары по столице Катара Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали несколько членов палестинского движения ХАМАС. Катар заявил о подготовке ответа на удары Израиля.