Американские конгрессмены летят в Китай

Делегация Палаты представителей Конгресса США впервые с 2019 года планирует посетить Китай, поездка намечена на сентябрь. Об этом сообщил член Конгресса и глава делегации Адам Смит в интервью телеканалу NBC News.

Американский конгрессмен Адам Смит

По его словам, в поездке примут участие делегаты комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил как от Демократической, так и от Республиканской партии США.

«Мое главное послание заключается в том, что нам нужны диалог и общение. Я глубоко обеспокоен тем, что Китай – это крупная растущая держава, с которой, похоже, мы все меньше и меньше разговариваем», – заявил Смит.

По его словам, США и Китаю нужно найти способ разрешить разногласия, а это невозможно в условия отсутствия диалога между сторонами.

«Думаю, [такие встречи] должны происходить часто, на регулярной основе», – пояснил конгрессмен в интервью телеканалу.

Последний визит делегации Палаты представителей США в Китай состоялся в 2019 году. В 2020-м на фоне обострения отношений с Пекином из-за протестов в Гонконге администрация Дональда Трампа существенно усилила контакты и обмены с Тайванем, что вызвало недовольство китайских властей. В 2023 году Китай посетила делегация Сената США – Верхней палаты Конгресса.

