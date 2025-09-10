USD 1.7000
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

В Сабирабаде пытались обручить 14-летнюю девочку

Ульвия Худиева
13:19

В Сабирабадском районе арестован отец, пытавшийся обручить свою 14-летнюю дочь.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил пресс-секретарь Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу. Инцидент произошел в селе Асадлы. Родители были приглашены в полицию, где отец девочки С.Фарзалиев начал кричать, оскорблять и унижать отца юноши, с которым должна была обручиться его дочь.

Фарзалиев утверждал, что не собирался обручать дочь, а помолвка состоялась по настоянию семьи жениха. В отношении Фарзалиева был составлен протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

Решением Сабирабадского районного суда С.Фарзалиев был арестован на 8 суток. Обеим семьям сделаны официальные предупреждения.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
12:57
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару?
9 сентября 2025, 19:30
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
11:06
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
13:21
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну
02:05

