В Сабирабаде пытались обручить 14-летнюю девочку

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил пресс-секретарь Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу. Инцидент произошел в селе Асадлы. Родители были приглашены в полицию, где отец девочки С.Фарзалиев начал кричать, оскорблять и унижать отца юноши, с которым должна была обручиться его дочь.

Фарзалиев утверждал, что не собирался обручать дочь, а помолвка состоялась по настоянию семьи жениха. В отношении Фарзалиева был составлен протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

Решением Сабирабадского районного суда С.Фарзалиев был арестован на 8 суток. Обеим семьям сделаны официальные предупреждения.