Моди с нетерпением ждет встречи с Трампом

Индия и Соединенные Штаты остаются близкими друзьями и естественными партнерами, а переговоры между странами помогут раскрыть безграничный потенциал сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X.

«Индия и Соединенные Штаты являются близкими друзьями и естественными партнерами. Я уверен, что наши торговые переговоры откроют путь к раскрытию безграничного потенциала партнерства между Индией и США. Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения как можно скорее», — отметил Моди в ответ на заявление президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что «с нетерпением ожидает встречи» с американским лидером и выразил готовность работать с Вашингтоном ради «светлого будущего для наших народов».

Ранее Трамп написал, что «с нетерпением ждет беседы со своим большим другом Моди».

«Уверен, что мы без труда придем к успешному завершению для обеих наших стран», — заявил американский президент в Truth Social.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что Трамп четырежды пытался связаться с Моди по телефону, однако индийский премьер отказывался от разговора. По мнению газеты, это может свидетельствовать о недовольстве главы правительства Индии в связи с введением пошлин и высказываниями Трампа о «мертвой экономике» страны.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал республику за то, что она «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.