USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Новость дня
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы

Польша стягивает военную технику к границе с Беларусью

13:43 173

Польша утром в среду направила военную технику к белорусской границе, сообщил гостелеканал «Первый национальный».

«Колонна польской военной техники направляется к белорусской границе. По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Беларусью», - говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается видео с военной техникой Войска Польского, движущейся по дорогам общего пользования.

Отмечается, что это событие совпало с обсуждением в Варшаве возможности задействовать четвертую статью Договора о НАТО, предусматривающую консультацию с союзниками по альянсу в случае угрозы безопасности.

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 534
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18056
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7564
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2299
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 3001
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1086
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1530
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2523
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7103
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5988
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6550

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 534
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы
Атака российских дронов на Польшу: реакция НАТО и Москвы обновлено 12:57
12:57 18056
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7564
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 2299
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры
Атаковано здание правительства Белгорода. Закрываются торговые центры фото
11:06 3001
На украинском фронте без перемен
На украинском фронте без перемен
10:55 1086
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
Призыв Трампа к Европе: введите 100-процентные пошлины для Китая и Индии
10:50 1530
Украина об атаке России на Польшу
Украина об атаке России на Польшу
10:09 2523
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара
Турция сорвала спецоперацию Израиля против Катара новость дополнена 13:21
13:21 7103
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
Кадыров рассказал об украинце с позывным «Хохол»
07:40 5988
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема
02:05 6550
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться