Польша стягивает военную технику к границе с Беларусью

Польша утром в среду направила военную технику к белорусской границе, сообщил гостелеканал «Первый национальный».
«Колонна польской военной техники направляется к белорусской границе. По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Беларусью», - говорится в сообщении.
Сообщение сопровождается видео с военной техникой Войска Польского, движущейся по дорогам общего пользования.
Отмечается, что это событие совпало с обсуждением в Варшаве возможности задействовать четвертую статью Договора о НАТО, предусматривающую консультацию с союзниками по альянсу в случае угрозы безопасности.
September 10, 2025