В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси

Глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров сообщил haqqin.az, что с сегодняшнего дня водителям, работающим с агрегаторами такси, запрещено принимать заказы с территории Международного аэропорта Гейдар Алиев. По его словам, доступ разрешен лишь ограниченному количеству автомобилей, которых определили сами компании.

«От каждого предприятия выделено приблизительно 30 машин. Каждая компания создала в своем приложении отдельную категорию для пассажиров, которые хотят поехать в аэропорт», - отметил Эльдаров.

Руководитель отдела по связям с общественностью Международного аэропорта Гейдар Алиев Нармин Халилова заявила haqqin.az, что основная цель руководства аэропорта – «предоставление каждому пассажиру высококачественного сервиса».

«Однако иногда на территории аэропорта лица без соответствующих разрешений, не прошедшие необходимое обучение и использующие транспортные средства, не отвечающие установленным стандартам, настойчиво предлагают свои услуги. Это приводит к обману пассажиров, их недовольству и оказывает негативное влияние на нашу деловую репутацию. Именно поэтому крайне важно, чтобы все такси-операторы, работающие в аэропорту, оказывали услуги в соответствии с едиными, качественными и регулируемыми стандартами», - отметила Халилова.

Она добавила, что «речь не идет о каких-либо ограничениях», а руководство аэропорта «лишь призывает всех официальных операторов повысить уровень сервиса и поставить во главу угла удовлетворенность пассажиров».