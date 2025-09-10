USD 1.7000
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно

В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси

Глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров сообщил haqqin.az, что с сегодняшнего дня водителям, работающим с агрегаторами такси, запрещено принимать заказы с территории Международного аэропорта Гейдар Алиев. По его словам, доступ разрешен лишь ограниченному количеству автомобилей, которых определили сами компании.

«От каждого предприятия выделено приблизительно 30 машин. Каждая компания создала в своем приложении отдельную категорию для пассажиров, которые хотят поехать в аэропорт», - отметил Эльдаров.

Руководитель отдела по связям с общественностью Международного аэропорта Гейдар Алиев Нармин Халилова заявила haqqin.az, что основная цель руководства аэропорта – «предоставление каждому пассажиру высококачественного сервиса».

«Однако иногда на территории аэропорта лица без соответствующих разрешений, не прошедшие необходимое обучение и использующие транспортные средства, не отвечающие установленным стандартам, настойчиво предлагают свои услуги. Это приводит к обману пассажиров, их недовольству и оказывает негативное влияние на нашу деловую репутацию. Именно поэтому крайне важно, чтобы все такси-операторы, работающие в аэропорту, оказывали услуги в соответствии с едиными, качественными и регулируемыми стандартами», - отметила Халилова.

Она добавила, что «речь не идет о каких-либо ограничениях», а руководство аэропорта «лишь призывает всех официальных операторов повысить уровень сервиса и поставить во главу угла удовлетворенность пассажиров».

Мощный пожар в Подмосковье
Мощный пожар в Подмосковье видео; обновлено 15:27
15:27 1296
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
15:20 701
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
15:18 535
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
15:10 1133
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
14:29 2128
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов»
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов» видео
14:09 970
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
13:57 2556
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 864
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно обновлено 14:14
14:14 20961
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7878
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 3118
