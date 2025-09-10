Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов»

Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» проходят в ряде городов Франции против предложенных властями мер жесткой экономии – демонстранты перекрывают дороги, жгут костры, акции перерастают в стычки с полицией, сообщают французские СМИ.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Рейтано сообщил, что в ходе протестов по всей стране были задержаны почти 200 человек, из них 132 — в парижском регионе.

По данным местных СМИ, на востоке столицы протестующие подожгли мусор у одного из лицеев, из-за чего движение транспорта оказалось парализовано. Очевидцы сообщают о присутствии значительных сил полиции в полной экипировке.

Кроме того, демонстранты предприняли несколько попыток перекрытия парижской кольцевой дороги. В общей сложности в разное время были заблокированы около шести крупных развязок.

В Лилле на севере Франции протестующие перекрыли местную кольцевую автодорогу, однако движение было восстановлено после вмешательства полиции, сообщает газета Voix du Nord. В Бресте на западе страны участники акций в костюмах клоунов устроили перформанс на кольцевой развязке. Позднее в этом же городе запланирована манифестация у крупнейшего в Бретани нефтяного терминала, передает Le Parisien. В Ренне протестующие подожгли автобус и перекрыли движение на кольцевой дороге — после чего начались столкновения с полицией.

На юге страны, в Марселе, участники акций блокируют дороги, вызывая крупные заторы, сообщает La Provence. Также были заблокированы входы в несколько школ — полиция применила дубинки и слезоточивый газ. В центре Тулузы зафиксированы точечные перекрытия улиц; в некоторых районах были возведены баррикады, впоследствии разобранные полицией, сообщает телеканал BFMTV. В Лионе протестующие пытались перекрыть центральные улицы, поджигали мусорные баки и забрасывали полицию камнями, передает France 3. Кроме того, на востоке города была заблокирована кольцевая дорога.

По оценке властей, в среду по всей Франции пройдут более 700 протестных акций, в которых примут участие около 100 тысяч человек. Отсутствие централизованной координации и единого формата протестов вызывает у властей опасения по поводу возможных беспорядков. В числе участников акций уже замечены бывшие активисты движения «желтых жилетов». Для обеспечения порядка мобилизованы около 80 тысяч сотрудников сил правопорядка.

Причиной протестов стал законопроект о бюджете на 2026 год, включающий меры жесткой экономии — в частности, заморозку пенсий и сокращение социальных выплат. Помимо этого, власти предложили отменить два праздничных дня и сделать их рабочими с целью сокращения дефицита бюджета. Обнародованные меры вызвали резкое общественное недовольство.